4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

जब बुझीं बीआरटीएस की लाइटें, खतरे में शहर की रात की राहें

हुब्बल्ली-धारवाड़ का बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) कॉरिडोर शहर की आधुनिक परिवहन व्यवस्था की पहचान माना जाता है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर से उम्मीद की गई थी कि यह शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, व्यवस्थित और सुरक्षित बनाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि आज यही कॉरिडोर रात के समय कई [&hellip;]

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Mar 04, 2026

बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम

हुब्बल्ली-धारवाड़ का बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) कॉरिडोर शहर की आधुनिक परिवहन व्यवस्था की पहचान माना जाता है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर से उम्मीद की गई थी कि यह शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, व्यवस्थित और सुरक्षित बनाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि आज यही कॉरिडोर रात के समय कई स्थानों पर अंधेरे में डूबा नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में स्ट्रीट लाइटें खराब होने से न केवल सड़क की दृश्यता प्रभावित हो रही है, बल्कि राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है।
करीब 18 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर और इसके साथ चलने वाली मिश्रित यातायात लेन पर सैकड़ों स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थीं, ताकि रात के समय भी यातायात सुरक्षित बना रहे। लेकिन जब इनमें से कई लाइटें बंद पड़ी हों तो इसका सीधा असर सड़क सुरक्षा पर पडऩा स्वाभाविक है। अंधेरे में वाहन चलाते समय सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर या अन्य अवरोध साफ दिखाई नहीं देते। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक बन जाती है। कॉरिडोर के कई हिस्सों में लगातार अंधेरा रहने से पैदल चलने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरे में सड़क पार करना या फुटपाथ पर चलना जोखिम भरा हो जाता है। शहर की इतनी महत्वपूर्ण सड़क पर यदि पर्याप्त रोशनी नहीं होगी तो यह केवल असुविधा नहीं, बल्कि सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में स्ट्रीट लाइटें खराब होने तक व्यवस्था क्यों नहीं जागी। किसी भी बड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण जितना महत्वपूर्ण होता है, उससे कहीं अधिक जरूरी उसका नियमित रखरखाव होता है। यदि समय-समय पर निरीक्षण और निगरानी की प्रभावी व्यवस्था हो तो ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होती। दरअसल, किसी भी शहर की पहचान उसकी सुरक्षित और व्यवस्थित सड़कों से होती है। यदि शहर की प्रमुख परिवहन धुरी ही अंधेरे में डूब जाए तो यह केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि व्यवस्था की कमी को भी उजागर करता है। नागरिकों को सुरक्षित और भरोसेमंद यातायात उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ऐसे में जरूरी है कि बीआरटीएस कॉरिडोर की सभी खराब स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक किया जाए और नियमित निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि शहर की सड़कों पर अंधेरा नहीं, बल्कि भरोसे की रोशनी दिखाई दे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Mar 2026 06:26 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / जब बुझीं बीआरटीएस की लाइटें, खतरे में शहर की रात की राहें

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

म्यूल अकाउंट के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान

बल्लारी में साइबर अपराध पर शिकंजा
हुबली

चिक्कमगलूरु में इस गर्मी नहीं सताएगा जल संकट

हिरकोले झील
हुबली

टिकटों के ऐलान पर येड्डियूरप्पा घिरे

पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येड्डियूरप्पा
हुबली

रंगों के उत्सव में डूबा धारवाड़, रेन डांस और मटकी फोड़ रहा होली उत्सव का मुख्य आकर्षण

होली के उत्साह के बीच एक दुकान पर चंग खरीदते ग्राहक, बच्चों में भी उत्साह।
हुबली

अंधेरे में डूबा हुब्बल्ली-धारवाड़ बीआरटीएस कॉरिडोर, खराब स्ट्रीट लाइटों से राहगीरों और वाहन चालकों की बढ़ी परेशानी

हुब्बल्ली-धारवाड़ बीआरटीएस कॉरिडोर
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.