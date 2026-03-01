टिकटों के ऐलान पर येड्डियूरप्पा घिरे

पार्टी में असंतोष बढ़ रहा

पाटिल ने आरोप लगाया कि इस प्रकार के बयानों से पार्टी में असंतोष बढ़ रहा है। उनका कहना है कि भाजपा में उम्मीदवार चयन की स्पष्ट प्रक्रिया है और इसका पालन किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर 5 मार्च को जीएमआईटी गेस्ट हाउस में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री जी.एम. सिद्धेश्वर और हरिहर के विधायक बी.पी. हरिश सहित जिले के कई नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में जिले के 100 से अधिक नेता भाग लेंगे और बैठक की जानकारी राज्य व राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। वहीं पूर्व विधायक एच.पी. राजेश ने कहा कि वह भाजपा की विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं और आगामी चुनाव में जगलूर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के इच्छुक हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी अन्य दल में जाने का इरादा नहीं रखते।