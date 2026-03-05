Gulkand In Summer: हार्मोनल बैलेंस से लेकर चमकती स्किन तक, ये देसी जैम अंदर से करेगी बॉडी को डिटॉक्स

Benefits of Gulkand In Summer: गर्मी का मौसम आते ही शरीर में गर्मी बढ़ना, एसिडिटी होना, मुंह में छाले होना और थकान महसूस होना बहुत आम हो जाता है। तेज धूप और डिहाइड्रेशन के कारण पाचन भी कमजोर पड़ने लगता है। ऐसे में फ्रिज का ठंडा पानी पीना तो बस कुछ देर का सुकून है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर अंदर से ठंडा रहे, तो सदियों पुराना नुस्खा गुलकंद सबसे बेस्ट है। गुलाब की ताजी पत्तियां और मिश्री से तैयार यह देसी जैम न केवल खाने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि गर्मियों में होने वाली सभी बीमारियों का इलाज भी है। आइए जानते हैं क्यों इस सीजन में गुलकंद आपकी डाइट का हिस्सा होना ही चाहिए।