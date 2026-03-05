Right way to Drink Water : कब, कैसे और कितना पीना चाहिए पानी? ये 5 टिप्स बदल सकते हैं आपकी सेहत

Right Way To Drink Water: अभी मार्च की शुरुआत ही हुई है, लेकिन देश के कई हिस्सों में तेज धूप पड़नी शुरू हो गई है। गर्मियों के आते ही अक्सर खाने का मन थोड़ा कम हो जाता है और प्यास ज्यादा लगने लगती है। ऐसे मौसम में पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी और फायदेमंद होता है, क्योंकि पानी शरीर को ठंडा रखने, डाइजेशन को बेहतर बनाए रखने और शरीर से गंदगी बाहर निकालने में मदद करता है।

पानी का पूरा फायदा तभी मिलता है जब हम इसे सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से पीते हैं। क्योंकि सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं है। पानी को सही समय, सही तरीके और सही मात्रा में पीना भी जरूरी है। गलत समय या गलत तरीके से पानी पीने से शरीर को नुकसान भी हो सकता है। आइए आज के इस लेख में जानते हैं कि पानी पीने की कुछ आम गलतियां और उनका सही तरीका क्या है, जिन्हें ध्यान में रखकर आप हेल्दी रह सकते हैं।