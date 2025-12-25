चौंकाने वाली खबर: इंसानों से ज्यादा ‘पानी पी’ रहा AI, आने वाले समय में पर्यावरण के लिए बन सकता है खतरा

रिसर्चर कहते हैं, कंपनियां एआई और नॉन एआई वर्कलोड का पानी/कार्बन अलग-अलग नहीं बतातीं, इसलिए अनुमान हैं लेकिन ये बहुत बड़ा है। ये आंकड़े डच रिसर्चर की स्टडी से हैं, जो दिसंबर 2025 में पब्लिश हुई। स्टडी में स्पष्ट कहा गया है कि ये 2025 के लिए कुल अनुमान हैं पावर डिमांड और हार्डवेयर ग्रोथ को देखते हुए)। ये दैनिक या मासिक नहीं, बल्कि वार्षिक हैं। अगर रोजाना देखें तो औसतन 500 बिलियन लीटर प्रति दिन है। जो पर्यावरण पर बड़ा असर है। ये खपत वैश्विक स्तर पर अनुमानित है।