जेलों में AI का ‘अटल पहरेदार’: अब कैदी की हर सांस पर नजर, गलत हरकत हुई तो बजेगा सायरन, राजस्थान में भी जरूरत

20 सितंबर 2025 को जयपुर की हाई-सिक्योरिटी सेंट्रल जेल से दो कैदी रबर पाइप की मदद से 27 फीट ऊंची दीवार और हाई-टेंशन वायर फांदकर फरार हो गए। कैदियों ने बैरक की जाली काटी और रात 3-4 बजे के बीच भाग निकले थे। घटना के बाद जेल प्रशासन में हडक़ंप, कई प्रहरियों को सस्पेंड किया गया। दोनों बाद में पकड़े गए, लेकिन यह घटना जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है।

इससे पहले भी इसी जेल से मोबाइल बरामदगी जैसी घटनाएं हो चुकी हैं।