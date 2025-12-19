दिल्ली की जहरीली हवा, लेकिन समाधान अब भी धुंधला है



अक्टूबर-नवंबर में ज्यादातर दिनों वायु प्रदूषण में पराली का योगदान पांच प्रतिशत के आसपास रहा। सीएसई का अध्ययन बताता है कि वायु प्रदूषण के लिए मुख्य खलनायक वाहन, उद्योग, बिजली संयंत्र, भवन निर्माण आदि हैं। दिल्ली में बीएस-6 से पुराने वाहनों की एंट्री बंद करते हुए बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) के पेट्रोल-डीजल देने पर रोक लगा दी गई है। पुराने वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगाने का अधिकार सरकार को हो सकता है, पर वैकल्पिक व्यवस्था कौन करेगा? निजी वाहनों का उपयोग कम करने के लिए दुनियाभर में आजमाया गया कारगर उपाय विश्वसनीय बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है। पूरे देश की तो छोडि़ए, राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। मेट्रो-विस्तार और गिनती की इलेक्ट्रिक बसों के अलावा सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया।