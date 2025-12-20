संपादकीय: पड़ोस में सुलगता कट्टरपंथ,भारत को रहना होगा सचेत

बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से जो मंजर दिखाई दे रहा है, वह न केवल उस देश के लोकतंत्र के भविष्य के लिए भयावह है, बल्कि दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी एक गंभीर खतरे की घंटी है। 'जुलाई उपद्रव' में शामिल छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद ढाका सहित कई शहरों में भड़की ताजा हिंसा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार देश में कानून का शासन स्थापित करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। सड़कों पर उतरती उन्मादी भीड़, प्रमुख मीडिया संस्थानों के दफ्तरों में आगजनी और पत्रकारों पर हमले दर्शाते हैं कि वहां अराजकता अब बेलगाम हो चुकी है। भारत के लिए सबसे चिंताजनक पहलू 'भारत विरोधी नैरेटिव' है, जिसे वहां के कट्टरपंथी तत्व हवा दे रहे हैं। उस्मान हादी पर हुए हमले का दोष बिना किसी पुख्ता जांच के भारत पर मढऩा और उसके बाद भारतीय मिशनों को निशाना बनाने की कोशिश करना एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है।