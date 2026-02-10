संपादकीय: मिलावटखोरों पर रखनी होगी कड़ी नजर



भारत जैसे देश में दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए यह पोषण का प्रमुख स्रोत है। ऐसे में यदि दूध के नाम पर डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा जैसे रसायन लोगों के शरीर में पहुंच रहे हों, तो इसके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। लंबे समय तक ऐसे मिलावटी उत्पादों का सेवन किडनी, लीवर और पाचन तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खुद 70 प्रतिशत से ज्यादा मामलों में खराबी पाई है। प्राधिकरण की इसी साल की ताजा रिपोर्ट में इसका उल्लेख है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सीलबंद और खुले दुग्ध उत्पादों के साथ यही स्थिति है। मिलावट का यह धंधा तब तक फलता-फूलता रहेगा, जब तक दंड का डर वास्तविक और प्रभावी नहीं होगा। खाद्य सुरक्षा कानूनों में सख्त प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन उनका कठोर और निरंतर पालन भी उतना ही जरूरी है। दोषियों को शीघ्र और कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि स्पष्ट संदेश जाए कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।