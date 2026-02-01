आप मुखौटा उतारकर एक बार खुद को पहचानिए तो सही

'अनबीकमिंग' की प्रक्रिया की शुरुआत - 'मैं सब जानता हूं' जैसी निश्चितता छोड़ने की विनम्रता से होती है। नेतृत्व भी प्रामाणिकता की तरह रटे-रटाए जवाबों से नहीं, बल्कि बिना किसी पूर्वधारणा के हर क्षण का सामना करने के साहस से उपजता है। जहां सार से ज्यादा दिखावे को और सच्ची उपस्थिति से ज्यादा प्रदर्शन को महत्व दिया जाता है, 'अनबीकमिंग' साहसी विकल्प बन जाता है। यह हमें स्थापित पहचानों को छोड़ने और उपस्थित सच की तात्कालिकता को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रतिस्पर्धा से भरी दुनिया में 'बनने' की दौड़ इस बात पर केंद्रित रहती है कि हम दूसरों की नजर में कैसे दिखाई दें। 'अनबीकमिंग' हमें उस प्रामाणिक स्रोत से जोड़ती है, जो भीतर कहीं सुप्त पड़ा है व भीतर झांकने पर ही पहचाना जा सकता है।