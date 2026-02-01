संसद में दिए आश्वासन…वादे हैं वादों का क्या

प्रश्न है कि सरकारों के जिम्मेदार मंत्री क्या आश्वासन देते समय उस पर अमल के मामले में बाधाओं से वाकिफ नहीं थे। देश की सुरक्षा मसले को आम नागरिक तक महसूस करता है, फिर करोड़ों लोगों की प्रतिनिधि सभा में लोकलुभावन आश्वासन क्यों दिए जाते रहे हैं। दरअसल, आश्वासन समिति के नियमों में ही कुछ लोच है, जिससे सांसदों से किए गए वादे को पूरा नहीं कर पाने के कारण बताकर मंत्री बच जाते हैं। मंत्रियों की ओर से दिए आश्वासनों पर निगरानी की व्यवस्था ही आश्वासन समिति है। ऐसी समितियों को सरकारी आश्वासन समिति (कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस) कहते हैं। सदनों की दूसरी स्थायी समितियों की तरह लोकसभा में 1953 और राज्यसभा में 1972 में ऐसी समितियों का गठन किया गया। लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति की अध्यक्षता में इन समितियों में शामिल 15 और 10 सदस्यों में कोई मंत्री शामिल नहीं होता। ऐसा इसलिए कि आश्वासन किसी न किसी मंत्री की ओर से ही दिए जाते हैं और उन पर विचार करते समय न्याय हो सके। इसके बावजूद इन समितियों की नियमावली कुछ इस तरह की है कि आश्वासन धरे के धरे रह जाते हैं और संबंधित मंत्री भी जिम्मेदारी से बच जाते हैं। आमतौर पर यह समिति सदन में दिए आश्वासनों की निगरानी करती है और सुनिश्चित करती है कि संबंधित मंत्रालय इसे तीन महीने में पूरा करे। इसके लिए आश्वासन समिति संबंधित विभाग की स्थायी समिति को नोट भेजती है और उससे रिपोर्ट भी मांगती है। फिर आश्वासन समिति अंत में अपनी रिपोर्ट के माध्यम से कार्य की स्थिति बताती है।