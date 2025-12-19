चरमपंथी हिंसा की विचारधारा सबसे बड़ा खतरा

अप्रेल 2025 का पहलगाम हमला इसी मानसिकता का प्रत्यक्ष उदाहरण था। वह एक सुनियोजित हिंदू-विरोधी आतंकी कृत्य था, क्योंकि आतंकियों ने पीडि़तों का चयन उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर किया और उनके धर्म की पुष्टि के बाद गोली मारी गई। बॉन्डी बीच में अपराधियों को यह पहले से पता था कि वहां कौन लोग हैं। दुनियाभर के पर्यटन स्थल आज गंभीर खतरे में हैं। यदि बॉन्डी बीच आतंकी हमले का निशाना बन सकता है, तो दुनिया का कोई भी पर्यटन स्थल सुरक्षित नहीं। यह स्थिति विश्व समुदाय को आतंकवाद के इन नए आयामों और इनके प्रभावों पर गंभीरता से विचार करने के लिए विवश करती है। बॉन्डी बीच हमला ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस हमलावरों के उद्देश्यों की जांच कर रही है। यह जानने की कोशिश की जा रही है कि उनके पीछे कौन था और उन्हें इसके लिए किसने प्रेरित किया। जांच एजेंसियों का हमले के आंतरिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उतना ही बाहरी मुद्दा भी है, जितना आंतरिक। पर्यटन स्थल किसी एक भूगोल में स्थित होते हैं, किंतु उनकी छवि अंतरराष्ट्रीय होती है।