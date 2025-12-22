स्वच्छता, तकनीक और नागरिक जिम्मेदारी का साझा मॉडल

भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीक से शहर के नक्शे पर बिंदुवार कचरे के स्रोत, कचरा पात्र का स्थान और यातायात का विश्लेषण प्राप्त हो सकता है, जिससे सबसे कुशल मार्ग तय हो सके, ईंधन व समय की बचत हो सके, कम प्रदूषण, लैंडफिल/डंपसाइट की वैज्ञानिक निगरानी गैस रिसाव, कचरे का फैलाव, भूजल स्तर और पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा सकती है। रोबोटिक सफाई मशीनों से सड़कों, नालियों, बाजारों की सफाई अब कई शहरों में उपयोग हो रही हैं, कृत्रिम कन्वेयर-बेल्ट आधारित छंटाई संयंत्रों का बड़े शहरों में प्रयोग हो रहा है। कचरे से बिजली उत्पादन और बायो-मीथनेशन तकनीक से पुनर्चक्रण योग्य कचरे को जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। दिल्ली, हैदराबाद, पुणे आदि शहरों में यह प्लांट चल रहे हैं।गीले कचरे से बायोगैस और जैविक खाद बनती है। इंदौर में नगर निगम अपनी बसें और स्ट्रीट लाइट्स इससे चलाते हैं। आंकड़े प्रबंधन और डिजिटल प्लेटफॉर्म से केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा शहर के सभी आंकड़ों का एकीकृत डैशबोर्ड पर प्राप्त होता है व सफाई, कचरा संग्रहण, वाहन ट्रैकिंग, शिकायतें सब कुछ एक जगह प्राप्त हो जाती हैं। मोबाइल ऐप आधारित नागरिक सहभागिता पर शिकायत दर्ज करना, कचरा वाहन की लोकेशन देखना, फोटो-आधारित स्वच्छता रिपोर्ट, ड्रोन व सुदूर सर्वेक्षण तकनीक से बड़ी डंपसाइट्स और अवैध कचरा फेंकने की जगहों की पहचान, प्रदूषण फैलाव, अग्नि जोखिम और विस्तार की मॉनिटरिंग की जा सकती है व पर्यावरणीय मानकों की निगरानी जैसे वायु गुणवत्ता, ग्रीनहाउस गैस, तापमान आदि का मापन,प्लास्टिक प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकें जैसे प्लास्टिक को छोटे टुकड़ों में बदलकर सड़क निर्माण और ईंधन उद्योग में प्रयोग करना, व ईंधन/रसायनों में बदला जा सकता है।