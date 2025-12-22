मैं अरावली, विकास के नाम पर मेरा अस्तित्व क्यों दांव पर है…

इसके आसपास कई तरह के समाज, संस्कृति और सभ्यताएं पली, बड़ी और विकसित हुई होंगी तथा आज भी इठला रही होंगी, सुशोभित हो रही होंगी। आओ फिर चर्चा करें मुझ पर, मुझसे और मुझ तक। मेरी क्या ऊंचाइयां हैं या धरातल पर आ गई या मैं धरातल में समा गई, यह तो वक्त के झंझावातों ने किया होगा। मैं तो सदियों से खड़ी थी, जिसकी शुरुआत दिल्ली-हरियाणा से होकर गुजरात तक जाती है। हो सकता है वह दिल्ली तथा गुजरात बनने से पहले की हो। उससे भी पहले की हो। मैं केवल मात्र मिट्टी-पत्थर का ढेला नहीं, भंडार नहीं हूं। मैं तो अपने आप में संरक्षणकर्ताओं की कर्मभूमि रही हूं, जन्मभूमि रही हूं, पहचान रही हूं- जिसे अरावली नाम दिया गया। मैंने अरावली नाम कैसे दिया, वह तो अलग विषय है। नाम से देखा जाए तो मुझे शक्तिशाली माना जाता है। मैं अपने आप में ही कई पहाडिय़ों की शृंखला के रूप में परिभाषित हुई हूं और मेरा पुराणों में भी उल्लेख मिल सकता है। मैं कहां से शुरू हुई हूं- इसे इंगित कर पाना कागजों में या इनसे जुड़े हुए फैसलों में बहुत कठिन है। महत्वपूर्ण यह है कि अरावली का अपना भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और हमारी जीवन-शैली से कितना जुड़ाव और कितना महत्व है। क्योंकि मेरे बारे में चर्चा-चिंतन तो हर तरह के विशेषज्ञ अपने हिसाब से कर सकते हैं- चाहे वे भूगोलशास्त्री हों, अर्थशास्त्री हों, समाजशास्त्री हों, राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता हों। परंतु मैं यह मानती हूं कि आज मेरी पहचान, मेरे अस्तित्व, मेरी बनावट, मेरी शैली पर- इतना लंबा इतिहास होने के बावजूद - चर्चा की आवश्यकता क्यों हो गई? क्या अचानक मुझमें चमक दिख गई है या मैं चमक खोने की तैयारी में हूं? आओ इस पर जरा सोच लें। आओ जरा इस पर बात कर लें। मैं 'मैं' नहीं, मैं 'आप' हूं। आप ही की पहचान हूं। आप का ही उद्भव हूं। और मैं आप ही पर निर्भर हूं। हो सकता है कल मैं न रहूं तो आप भी न रहें। परंतु आपको मुझमें स्वयं को देखना होगा। समाज को मुझमें स्वयं को देखना होगा।