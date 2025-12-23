आपकी बात: अवैध रूप से चल रही ऑनलाइन बैटिंग पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है?

तकनीक का प्रयोग जरूरी

तकनीकी का प्रयोग करके अवैध ऑनलाइन बेटिंग पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है। ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग करके बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बना सकते हैं, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी। डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संदिग्ध गतिविधियों को आसानी से पहचाना जा सकता है और उन पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को अवैध बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने में सहयोग करना चाहिए। साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो रहे भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए भी तकनीकी समाधान कारगर होंगे। इन सभी प्रयासों के माध्यम से एक मजबूत तकनीकी ढांचा तैयार किया जा सकता है, जो अवैध ऑनलाइन बेटिंग को नियंत्रित करने में सहायक होगा। - डॉ. अजिता शर्मा, उदयपुर