Rajasthan Mining: रॉक फॉस्फेट में राजस्थान की मजबूत पकड़, आयात निर्भरता घटाने पर जोर

Rock Phosphate: जयपुर. रॉक फॉस्फेट के क्षेत्र में राजस्थान का देशभर में लगभग एकाधिकार है और इस क्षमता का बेहतर उपयोग कर खेती, उद्योग और अर्थव्यवस्था को नई गति दी जा सकती है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड (आरएसएमएम) को खनिज उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रॉक फॉस्फेट और जिप्सम जैसे खनिज खेती की उत्पादकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनके योजनाबद्ध और सतत उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाए।