19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Mining: रॉक फॉस्फेट में राजस्थान की मजबूत पकड़, आयात निर्भरता घटाने पर जोर

Mining Technology: आरएसएमएम ने नवंबर तक 43.15 लाख टन खनिजों की बिक्री की। आधुनिक तकनीक से खनन, खेती और लाभदायकता को मिलेगा बढ़ावा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Dec 19, 2025

rajasthan-mining

पत्रिका फाइल फोटो

Rock Phosphate: जयपुर. रॉक फॉस्फेट के क्षेत्र में राजस्थान का देशभर में लगभग एकाधिकार है और इस क्षमता का बेहतर उपयोग कर खेती, उद्योग और अर्थव्यवस्था को नई गति दी जा सकती है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड (आरएसएमएम) को खनिज उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रॉक फॉस्फेट और जिप्सम जैसे खनिज खेती की उत्पादकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनके योजनाबद्ध और सतत उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्य सचिव सचिवालय में आरएसएमएम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि देश की कुल रॉक फॉस्फेट आवश्यकता का लगभग 30 प्रतिशत भंडार राजस्थान में उपलब्ध है। ऐसे में डीएपी और एसएसपी उर्वरक निर्माण करने वाली इकाइयों की जरूरतों को पूरा कर आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है। उन्होंने रॉक फॉस्फेट के साथ-साथ जिप्सम, लाइमस्टोन और लिग्नाइट के उत्पादन को भी बढ़ाने पर जोर दिया।

43 लाख 15 हजार टन रॉक फॉस्फेट, लिग्नाइट, जिप्सम और लाइमस्टोन की बिक्री

आरएसएमएम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में नवंबर माह तक 43 लाख 15 हजार टन रॉक फॉस्फेट, लिग्नाइट, जिप्सम और लाइमस्टोन की बिक्री की जा चुकी है। बीकानेर, बाड़मेर और नागौर में जिप्सम के बड़े भंडार हैं, जबकि बीकानेर क्षेत्र में आरएसएमएम द्वारा जिप्सम का खनन किया जा रहा है। जिप्सम की उपलब्धता से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और कृषि उत्पादन को मजबूती मिल सकती है।

मुख्य सचिव ने खनन कार्य में नवीनतम तकनीक अपनाने, खनिजों की छीजत कम करने और पर्यावरण के अनुकूल सतत खनन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना, उत्पादकता और लाभदायकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

आरएसएमएम ने 1192 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार

प्रबंध निदेशक प्रज्ञा केवलरमानी ने बताया कि नवंबर तक आरएसएमएम ने 1192 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर 337 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर-पूर्व लाभ अर्जित किया है। इसके अलावा कंपनी द्वारा विंड और सोलर ऊर्जा सहित अन्य क्षेत्रों में भी कारोबार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खाली पदों को भरने के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे उत्पादन और संचालन क्षमता और मजबूत होगी।

ये भी पढ़ें

Welfare Scheme: राजस्थान में 70 लाख से अधिक नए पात्र व्यक्तियों को इस योजना में किया शामिल
जयपुर
CM Bhajanlal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 03:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Mining: रॉक फॉस्फेट में राजस्थान की मजबूत पकड़, आयात निर्भरता घटाने पर जोर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नगर निगम का प्लान शुरू…जयपुर में 10 दिन, 10 स्थल स्वच्छता महाअभियान

jaipur-nagar-nigam
जयपुर

RJS-2025 Result: राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित, मधुलिका यादव ने किया टॉप, शीर्ष 10 में 9 महिलाएं

RJS 2025 Result
जयपुर

दिल्ली की जहरीली हवा, लेकिन समाधान अब भी धुंधला है

ओपिनियन

चरमपंथी हिंसा की विचारधारा सबसे बड़ा खतरा

ओपिनियन

संपादकीय: ऑनलाइन पहचान की सुरक्षा पर संकट के बादल

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.