संपादकीय: ऑनलाइन पहचान की सुरक्षा पर संकट के बादल

अमरीकी खुफिया एजेंसी एफबीआइ की ताजा कार्रवाई इस खतरे को खुुलकर उजागर करती है। एफबीआइ ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसके पास 63 करोड़ पासवर्ड का डेटाबेस है, जो अलग-अलग तरीकों से चोरी कर इकठ्ठे किए गए। जाहिर है इसमें साइबर दुनिया की ऐसी नाकामी भी सामने आई है, जिसमें डेटा सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े होते हैं। यह कोई मामूली लीक नहीं है। सवाल यही उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर पासवर्ड क्यों व कैसे चोरी हो रहे हैं। हमारे बैंक खाते, सोशल मीडिया प्रोफाइल, ई-कॉमर्स लॉगिन, सरकारी सेवाएं और निजी संवाद-सब पासवर्ड आधारित हैं। ऐसे में इस पैमाने पर डेटा लीक का अर्थ है करोड़ों लोगों की निजी जानकारी गलत हाथों में जाना।

अहम सवाल यह भी है कि जब एक व्यक्ति के पास ही करोड़ों पासवर्ड हों, तो दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे, जिनके पास इससे भी ज्यादा पासवर्ड होंगे? जाहिर है, हर साल करोड़ों पासवर्ड लीक होते हैं। बड़ा सवाल यही है कि हमारी सरकारें, बैंक और टेक कंपनियां क्या सचमुच डेटा सुरक्षा के लिए गंभीर हैं? आखिरकार साइबर ठग इन लीक पासवर्ड से क्या करते हैं? जाहिर है वे एक ही ई-मेल या मोबाइल नंबर पर क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक करते हैं, यानी एक पासवर्ड से कई अकाउंट्स हैक कर लेते हैं। सच तो यह है कि बैंक खाते, निजी जानकारी, क्रिप्टो वॉलेट, ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया अकाउंट सब कुछ खतरे में हैं।