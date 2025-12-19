विश्व ध्यान दिवस : आत्मचेतना से विश्वचेतना की ओर

आधुनिक विज्ञान ने भी ध्यान के लाभों को स्वीकार किया है। न्यूरोसाइंस के अनुसार ध्यान से—मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगों की सक्रियता बढ़ती है, तनाव हार्मोन (कॉर्टिसोल) में कमी आती है, एकाग्रता, स्मृति और निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है, अवसाद और चिंता में उल्लेखनीय कमी आती है। ध्यान केवल धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का वैज्ञानिक उपाय बन चुका है।समकालीन भारतीय दर्शन में ध्यान को केवल मानसिक एकाग्रता की साधना न मानकरआत्म–विकास, चेतना–परिष्कार और सामाजिक कल्याण का प्रभावी साधन माना गया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ध्यान आत्मा की अंतःशक्ति को जाग्रत करने की प्रक्रिया है। वे ध्यान को राजयोग का केंद्र मानते हैं, जहाँ मन की वृत्तियों को संयमित कर आत्मा की दिव्यता का साक्षात्कार संभव होता है। उनके लिए ध्यान आत्म–विश्वास, चरित्र–निर्माण और सेवा–भाव का आधार है। श्री अरविंद ने ध्यान को चेतना के उत्कर्ष से जोड़ा। उनके समग्र योग (Integral Yoga) में ध्यान के माध्यम से व्यक्ति सामान्य चेतना से ऊपर उठकर अतिचेतना (Supermind) की ओर अग्रसर होता है। उनके विचार में ध्यान व्यक्तिगत मुक्ति के साथ–साथ सामूहिक चेतना के रूपांतरण का साधन है। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने परंपरागत ध्यान–विधियों से हटकर ‘चॉइसलेस अवेयरनेस’ (निर्विकल्प जागरूकता) पर बल दिया। उनके अनुसार ध्यान कोई अभ्यास नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण