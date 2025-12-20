रामदेवरा स्टेशन पर सुरक्षा का संकट, जीआरपी चौकी नहीं होने से बढ़ी परेशानी

बाबा रामदेव की नगरी रामदेवरा देश भर के श्रद्धालुओं का प्रमुख धार्मिक केंद्र है, जहां सालाना लाखों यात्री पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में रेल यात्री यहां उतरते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि रामदेवरा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी चौकी तक स्थापित नहीं है।
किसी रेल यात्री के साथ चोरी, मारपीट या किसी भी अपराधिक घटना होने पर पीडि़त को शिकायत दर्ज कराने के लिए 180 किलोमीटर दूर जोधपुर स्थित जीआरपी थाने जाना पड़ता है। रामदेवरा स्टेशन पर पूरे वर्ष लाखों यात्रियों का आवागमन होता है। किसी घटना की सूचना देने के लिए भी यात्री को कम से कम 50 किलोमीटर दूर फलोदी जीआरपी चौकी तक जाना पड़ता है। धार्मिक महत्व के कारण रामदेवरा में देश के कोने.कोने से यात्री पहुंचते हैं। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण सेना और बीएसएफ के जवानों की आवाजाही भी बनी रहती है, लेकिन स्टेशन पर सुरक्षा के स्थायी इंतजाम नहीं हैं।
ट्रेनों में कई बार सैलानियों के साथ चोरी, स्नैचिंग और मारपीट जैसे मामले सामने आते हैं। पीडि़त यात्री शिकायत नहीं कर पाते, क्योंकि रामदेवरा स्टेशन पर न जीआरपी थाना है और न ही चौकी। तीन दशक में रेल सेवाएं बढ़ी हैं, यात्री भार 10 गुना बढ़ चुका है, लेकिन सुरक्षा ढांचा जस का तस बना हुआ है। स्टेशन पर 18.22 करोड़ रुपए खर्च कर पुनर्विकास कार्य चल रहा है, लेकिन सुरक्षा चौकी स्थापित करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया।
जोधपुर रेल मंडल में कई छोटे स्टेशनों पर जीआरपी चौकी मौजूद है, जबकि रामदेवरा जैसा अत्यधिक भीड़ वाला स्टेशन वर्षों से उपेक्षित है। रोजाना कई पैसेंजर और सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव होने के बावजूद यात्रियों की सुरक्षा रामभरोसे चल रही है। स्थानीय यात्रियों और श्रद्धालुओं में इस स्थिति को लेकर गहरा रोष है। लाखों यात्रियों से सबसे अधिक राजस्व देने वाले स्टेशनों में शामिल होने के बावजूद सुरक्षा प्रबंधन मजबूत नहीं होने से रेलवे प्रशासन की प्राथमिकताओं पर सवाल उठ रहे हैं।
-12 ट्रेनें रोजाना रामदेवरा से गुजरती हैं
