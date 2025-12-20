रामदेवरा स्टेशन पर सुरक्षा का संकट, जीआरपी चौकी नहीं होने से बढ़ी परेशानी

किसी रेल यात्री के साथ चोरी, मारपीट या किसी भी अपराधिक घटना होने पर पीडि़त को शिकायत दर्ज कराने के लिए 180 किलोमीटर दूर जोधपुर स्थित जीआरपी थाने जाना पड़ता है। रामदेवरा स्टेशन पर पूरे वर्ष लाखों यात्रियों का आवागमन होता है। किसी घटना की सूचना देने के लिए भी यात्री को कम से कम 50 किलोमीटर दूर फलोदी जीआरपी चौकी तक जाना पड़ता है। धार्मिक महत्व के कारण रामदेवरा में देश के कोने.कोने से यात्री पहुंचते हैं। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण सेना और बीएसएफ के जवानों की आवाजाही भी बनी रहती है, लेकिन स्टेशन पर सुरक्षा के स्थायी इंतजाम नहीं हैं।