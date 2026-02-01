सोलर कंपनी पर खेजड़ी काटने का आरोप, ग्रामीणों ने धरना दिया

जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के कोठा गांव में कार्यरत सोलर कम्पनी की ओर से खेजड़ी के पेड़ काटे जाने की सूचना मिलने पर स्थानीय ग्रामीण भडक़ गए। मंगलवार देर रात ग्रामीण और पर्यावरण प्रेमी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कम्पनी कार्यालय के गेट के बाहर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने इस मामले में कम्पनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। झिनझिनयाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया। शुरुआत में ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। झिनझिनयाली थाना प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि अपराह्न करीब 3 बजे ग्रामीण और पर्यावरण प्रेमी धरना उठाने पर सहमत हो गए। इससे पहले कम्पनी की ओर से आश्वासन दिया गया कि भविष्य में खेजड़ी जैसा वृक्ष कतई नहीं काटा जाएगा। बताया जाता है कि करीब 4 महीने पहले खेजड़ी के 2 पौधे ही काटे गए थे।