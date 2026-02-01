11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

पारेवर में सीमेंट प्लांट पर तोड़फोड़, भीड़ ने मचाया उत्पात

जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर रामगढ़ क्षेत्र के पारेवर गांव स्थित एक सीमेंट प्लांट में बुधवार को मजदूरों की भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। उग्र भीड़ ने प्लांट में तोड़फोड़ की, अधिकारियों और स्टाफ के साथ मारपीट की तथा मौके पर पहुंची पुलिस को भी खदेड़ दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Feb 11, 2026

जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर रामगढ़ क्षेत्र के पारेवर गांव स्थित एक सीमेंट प्लांट में बुधवार को मजदूरों की भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। उग्र भीड़ ने प्लांट में तोड़फोड़ की, अधिकारियों और स्टाफ के साथ मारपीट की तथा मौके पर पहुंची पुलिस को भी खदेड़ दिया। हालात बेकाबू होने पर पुलिस को पीछे हटना पड़ा, बाद में चार थानों की अतिरिक्त फोर्स बुलाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया।

रामगढ़ थाना प्रभारी भुट्टाराम विश्नोई के अनुसार सुबह करीब नौ बजे सुपरवाइजर रोहित ने एक मजदूर को साइट पर जाने से रोका। मजदूर पंजाब का निवासी बताया गया है। मजदूर ने निर्देश मानने से इनकार किया, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई और मारपीट हो गई। आरोप है कि सुपरवाइजर ने मजदूर को थप्पड़ मारा, इसके बाद वहां मौजूद अन्य मजदूर भड़क उठे। घटना के बाद मजदूरों ने सुपरवाइजर को दौड़ा लिया, जो किसी तरह वाहन लेकर वहां से निकल गया। इसके बाद मजदूरों का गुस्सा प्लांट के स्टाफ और संपत्ति पर फूट पड़ा।

गार्ड केबिन, मशीनों, खिड़कियों और दरवाजों को नुकसान पहुंचाया गया। कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने इधर-उधर छुपकर अपनी जान बचाई।. सूचना मिलने पर रामगढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मजदूरों की संख्या अधिक होने और बल कम होने के कारण पुलिस को सुरक्षा कारणों से पीछे हटना पड़ा। मजदूरों के हाथों में लाठी-डंडे होने की भी जानकारी सामने आई। हालात संभालने के लिए सदर, सम, रामगढ़ और कोतवाली थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद स्थिति कुछ हद तक शांत हुई। समाचार लिखे जाने तक पुलिस बल घटनास्थल पर तैनात रहा और हालात पर नजर रखी जा रही थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Feb 2026 08:51 pm

Published on:

11 Feb 2026 08:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पारेवर में सीमेंट प्लांट पर तोड़फोड़, भीड़ ने मचाया उत्पात

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुहड़ी में अल्ट्रा लग्जरी ट्यूरिज्म जोन की होगी स्थापना, कुलधरा में बनेगा पर्यटक स्वागत केन्द्र

जैसलमेर

सोलर कंपनी पर खेजड़ी काटने का आरोप, ग्रामीणों ने धरना दिया

जैसलमेर

पोखरण में वायुशक्ति-26, वायुसेना दिखाएगी निर्णायक युद्ध और मानवीय क्षमता

जैसलमेर

उत्तर पुस्तिकाओं के पन्ने घटे, मिलेगी सप्लीमेंट्री कॉपी…बारकोड व्यवस्था लागू

जैसलमेर

आठवें दिन भी अडिग रहे किसान, सिंचाई पानी की मांग पर बेमियादी धरना जारी

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.