पारेवर में सीमेंट प्लांट पर तोड़फोड़, भीड़ ने मचाया उत्पात

गार्ड केबिन, मशीनों, खिड़कियों और दरवाजों को नुकसान पहुंचाया गया। कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने इधर-उधर छुपकर अपनी जान बचाई।. सूचना मिलने पर रामगढ़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मजदूरों की संख्या अधिक होने और बल कम होने के कारण पुलिस को सुरक्षा कारणों से पीछे हटना पड़ा। मजदूरों के हाथों में लाठी-डंडे होने की भी जानकारी सामने आई। हालात संभालने के लिए सदर, सम, रामगढ़ और कोतवाली थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद स्थिति कुछ हद तक शांत हुई। समाचार लिखे जाने तक पुलिस बल घटनास्थल पर तैनात रहा और हालात पर नजर रखी जा रही थी।