Public News: नवा रायपुर: दुकानें 5-10 किमी की दूरी पर, नजर नहीं आते पेट्रोल पंप

नवा रायपुर में विकास की तस्वीर चमकदार है लेकिन, जमीनी हकीकत फीकी है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) की स्थिति पर जब पड़ताल की तो पता चला कि यहां एक दुकान से दूसरी के बीच की दूरी 5 से 10 किमी है। यानी 41 सेक्टरों में सिर्फ चुनिंदा दुकानें हैं। नवा रायपुर में सड़क किनारे दुकानों के नाम पर सिर्फ वीरानियां हैं। पेट्रोल पंप दिखाई नहीं पड़ते। रास्ते में यदि पेट्रोल खत्म हो जाए तो गाड़ी को धक्का मारना लोगों की मजबूरी बन चुकी है। पत्रिका ने पड़ताल में पाया कि एनआरडीए का फोकस बड़े प्रोजेक्टों पर हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं में देरी की जा रही है।