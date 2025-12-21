21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Public News: नवा रायपुर: दुकानें 5-10 किमी की दूरी पर, नजर नहीं आते पेट्रोल पंप

एनआरडीए सूत्रों के मुताबिक नवा रायपुर में बीते तीन वर्षों में कंसलटेंसी के नाम पर ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च कर दी गई है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Rabindra Rai

Dec 21, 2025

Public News: नवा रायपुर: दुकानें 5-10 किमी की दूरी पर, नजर नहीं आते पेट्रोल पंप

Public News: नवा रायपुर: दुकानें 5-10 किमी की दूरी पर, नजर नहीं आते पेट्रोल पंप

नवा रायपुर में विकास की तस्वीर चमकदार है लेकिन, जमीनी हकीकत फीकी है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) की स्थिति पर जब पड़ताल की तो पता चला कि यहां एक दुकान से दूसरी के बीच की दूरी 5 से 10 किमी है। यानी 41 सेक्टरों में सिर्फ चुनिंदा दुकानें हैं। नवा रायपुर में सड़क किनारे दुकानों के नाम पर सिर्फ वीरानियां हैं। पेट्रोल पंप दिखाई नहीं पड़ते। रास्ते में यदि पेट्रोल खत्म हो जाए तो गाड़ी को धक्का मारना लोगों की मजबूरी बन चुकी है। पत्रिका ने पड़ताल में पाया कि एनआरडीए का फोकस बड़े प्रोजेक्टों पर हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं में देरी की जा रही है।

शहर वीरान दिखाई दे रहा

नवा रायपुर में करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में बसाहट कम होने की वजह से यह शहर वीरान दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार ने नवा रायपुर में 2031 तक पांच लाख लोगों के रहने का लक्ष्य तय किया गया है। एनआरडीए का दावा है कि वर्तमान में यहां 1.50 लाख की आबादी है। सेक्टर-27 और सेक्टर-29 में ही सबसे ज्यादा रहवासी हैं। बाकी सेक्टरों में रहने वाले लोगों को ऊंगलियों में गिना जा सकता है।

सडक़ किनारे दुकान नहीं, कंसलटेंट,प्लानिंग में ही लाखों खर्च

नवा रायपुर की वीरान सड़कों की हालत यह है कि यहां आम लोगों की जरूरतों का सामान नहीं मिलता लेकिन, एनआरडीए प्लानिंग और कंसलटेंसी में ही लाखों रुपए खर्च कर चुका है। एनआरडीए सूत्रों के मुताबिक नवा रायपुर में बीते तीन वर्षों में कंसलटेंसी के नाम पर ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च कर दी गई है।

एनआरडीए का दावा, पानी और दवाई उपलब्ध

इधर, एनआरडीए ने दावा किया है कि नवा रायपुर में लगातार जनसुविधाओं के लिए काम जारी है। यहां 52 एमएलडी क्षमता की पाइपलाइन आधारित जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 10.66 किमी लंबी रिचार्ज तकनीकी पर काम किया गया है। एनआरडीए के अधिकारियों ने बताया कि राखी और उपरवारा गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। एनआरडीए परिसर में हेल्थ एटीएम की सुविधा हैं, जहां मामूली शुल्क पर 50 से अधिक जांच कराई जा सकती है। नवा रायपुर क्षेत्र में 10 से अधिक मेडिकल स्टोर और मिनी मार्केट में भी मेडिकल स्टोर हैं।

मेट्रो रेल फाइलों में कैद

14 वर्ष पहले राज्य सरकार ने नवा रायपुर में मेट्रो रेल परियोजना को हरी झंडी दी थी। यह योजना फाइलों में कैद नजर आ रही है। मेट्रो रेल को नवा रायपुर से राजनंदगांव तक 86 किमी चलाने का लक्ष्य रखा गया था। इस सफर में मेट्रो को नवा रायपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनंदगांव तक चलाने की योजना बनाई गई थी।

सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी

बसाहट बढ़ने के साथ ही सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। आम लोगों की जरूरतों के हिसाब से अलग-अलग सेक्टरों में मूलभूत सुविधाओं के लिए कार्य किया जा रहा है।

  • चंदन कुमार, सीईओ, एनआरडीए

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Naya raipur

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 01:02 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Public News: नवा रायपुर: दुकानें 5-10 किमी की दूरी पर, नजर नहीं आते पेट्रोल पंप

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur: युफ़ोरिया 2025 में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने किया मंत्रमुग्ध

युफ़ोरिया
रायपुर

Crime News: जुगाड़ की पनडुब्बी तैयार कर महानदी का खोखला कर रहे रेत माफिया

Crime News: जुगाड़ की पनडुब्बी तैयार कर महानदी का खोखला कर रहे रेत माफिया
रायपुर

बाबा गुरु घासीदास का संदेश मानवता के लिए पथ-प्रदर्शक: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

बाबा गुरु घासीदास का संदेश मानवता के लिए पथ-प्रदर्शक: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर

किसानों से दलहन-तिलहन उपार्जन की केन्द्र ने दी स्वीकृति, खरीफ में उपार्जन के लिए 425 करोड़ रूपए मंजूर

किसानों से दलहन-तिलहन उपार्जन की केन्द्र ने दी स्वीकृति, खरीफ में उपार्जन के लिए 425 करोड़ रूपए मंजूर
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों का युक्तियुक्त निर्धारण, पारदर्शिता और सरलता की दिशा में बड़ा कदम

CG News: छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों का युक्तियुक्त निर्धारण, पारदर्शिता और सरलता की दिशा में बड़ा कदम
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.