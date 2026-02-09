फिल्म सिटी के भूमिपूजन को लेकर छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में नाराजगी, फिल्मकार बोले- न फोन आया न आमंत्रण मिला..

CG film City: ताबीर हुसैन. माना तूता में 93 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी का निर्माण जल्द शुरू होगा। इसके लिए हाल ही में भूमिपूजन किया गया। हालांकि भूमिपूजन को लेकर छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में नाराजगी भी देखी गई। वजह बताई गई कि उन्हें आमंत्रण नहीं मिला था। आमंत्रण कार्ड में भी किसी बड़े फिल्मकार का नाम अंकित नहीं था, इतना ही नहीं मंच पर भी उन्हें जगह नहीं मिली। इन बातों को लेकर कलाकारों में चर्चाएं देखने को मिली। कुछ फिल्मकारों ने माना कि उनसे रायशुमारी की गई जबकि कुछ ने कहा कि हमें आमंत्रण नहीं दिया गया।