CG News: साय कैबिनेट की बैैठक में डीएड अभ्यर्थियों के लिए हो सकता है ऐलान? 47 दिनों से बैठे हैं अनशन पर

डीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि 2621 बीएड वाले को बर्खास्त करने के बाद भी उनके स्थान पर डीएड अभ्यर्थी को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। भर्ती प्रक्रिया में लगभग 2300 पद रिक्त हैं, जिन पर नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित कर राज्य शासन को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद न्यायालयीन आदेशों का पालन नहीं किया गया, जिससे हजारों डीएड योग्य अभ्यर्थी मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक संकट से गुजर रहे हैं। अनशन पर बैठे पांच अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें रविवार को अस्पताल रेफर किया गया है।