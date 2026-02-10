बोर्ड की गलती का खमियाजा भुगत रहे छात्र, अंकसूची त्रुटि सुधार में फंसे विद्यार्थी, शिक्षा मंडल के चक्कर लगाने को मजबूर

जानकारों के अनुसार इस समस्या से हजारों विद्यार्थी प्रभावित हैं, जिनमें कुछ पिछले दो-तीन साल से लगातार चक्कर काटने को मजबूर हैं।छात्रों का कहना है कि अंकसूची में नाम, उपनाम, जन्मतिथि अथवा अन्य विवरण में हुई गलती के कारण वे उच्च शिक्षा में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। कई मामलों में सुधार प्रक्रिया इतनी लंबी खिंच गई है कि विद्यार्थियों का पूरा शैक्षणिक सत्र ही बर्बाद हो रहा है। अधिकारियों का तर्क है कि पुराने मामलों में दस्तावेजों के सत्यापन में समय लगता है, लेकिन हाल के वर्षों में उत्तीर्ण छात्रों को भी महीनों तक इंतजार करना पड़ रहा है।