फर्जी आईडी से खरीदा 17 करोड़ का अमानक चावल, पोल खुलते ही 2 गोदाम प्रभारी और तकनीकी सहायक निलंबित

बताया जाता है कि यह सभी चावल निम्न गुणवत्ता का था। जिसे पास करने की एवज में कोरबा और बेमेतरा जिला के जिम्मेदारी लोगों द्वारा लेनदेन किया गया। बता दें कि सीएमआर के लिए भर्ती चावल उपार्जन के पहले प्रत्येक वर्ष नवंबर-दिसंबर माह के लिए होती है। यह भर्ती केवल 6 माह तक ही वैध रहती है तभी उनकी आई डी जनरेट होती है। इसे सामान्य बताने के लिए कुछ अन्य जिलों के तकनीकी कर्मियों की आईडी भी कोरबा स्थानांतरित कर दी गई थी। जिनमे से एक 2 लॉट के पेपर बनाए गए थे। मामला जब उजागर हुआ तो लीपापोती करते हुए नान मुख्यालय ने अपने 8 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

अनुपिस्थति में पेपर बने