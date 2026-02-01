वन सचिव को गाली देने पड़ा महंगा, डीएफओ निलंबित,10 साल में दूसरी बार हुई कार्रवाई

बता दें कि इसके पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में वन मंडल की शिकायत मिलने पर सभा में मनीष कश्यप को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया था।राज्य सरकार के निर्देश पर जाधव सागर रामचंद्र को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, नवा रायपुर में पदस्थ किया गया है।