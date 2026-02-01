9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

वन सचिव को गाली देने पड़ा महंगा, डीएफओ निलंबित,10 साल में दूसरी बार हुई कार्रवाई

CG News:मंत्रालय के अफसरों ने मनेंद्रगढ़ जिले के संदर्भ में कुछ जानकारी मांगी थी। इस पर मनीष कश्यप द्वारा अमर्यादित आचरण किया...लैंगिक गाली-गलौच की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Feb 09, 2026

पटवारी लालकृष्ण देवांगन निलंबित (photo source- Patrika)

पटवारी लालकृष्ण देवांगन निलंबित (photo source- Patrika)

रायपुर। वन विभाग के अफसरों से गाली-गलौच करने वाले आईएफएस एवं मनेंद्रगढ़ डीएफओ मनीष कश्यप को निलंबित कर मुख्यालय अटैच किया गया है। उनके स्थान पर चंद्रकुमार अग्रवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राज्य सरकार के निर्देश पर विशेष सचिव वन विभाग जेपी पाठक ने इसका आदेश जारी किया है। निलंबन आदेश में लिखा है कि मंत्रालय के अफसरों ने मनेंद्रगढ़ जिले के संदर्भ में कुछ जानकारी मांगी थी। इस पर मनीष कश्यप द्वारा अमर्यादित आचरण किया...लैंगिक गाली-गलौच की गई।

बताया जाता है कि 23 जनवरी 2026 को विभागीय सचिव द्वारा दूरभाष पर संपर्क किए जाने के दौरान मनीष कश्यप ने आवश्यक जानकारी देने के बजाय अशोभनीय एवं अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। शासन ने इसे अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम-3 का उल्लंघन माना।

बता दें कि इसके पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में वन मंडल की शिकायत मिलने पर सभा में मनीष कश्यप को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया था।राज्य सरकार के निर्देश पर जाधव सागर रामचंद्र को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, नवा रायपुर में पदस्थ किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 11:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / वन सचिव को गाली देने पड़ा महंगा, डीएफओ निलंबित,10 साल में दूसरी बार हुई कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बोर्ड की गलती का खमियाजा भुगत रहे छात्र, अंकसूची त्रुटि सुधार में फंसे विद्यार्थी, शिक्षा मंडल के चक्कर लगाने को मजबूर

CG News: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बढ़ाया परीक्षा शुल्क, सत्र 2026–27 से लागू
रायपुर

CG News: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, साइंस कॉलेज मैदान में प्रदेशभर के 6412 जोड़े बंधेंगे विवाह बंधन में

मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजनाबौद्ध ३५, आदिवासी १२८ व हिंदू रीति रिवाज से 650 जोड़ों का हुआ विवाह
रायपुर

सरकारी दफ्तर के चक्कर से मिलेगी मुक्ति, भुइयां व्हाट्सऐप चैटबॉट शुरू सरल और पारदर्शी होगी प्रक्रिया

Whatsapp Third Party Chats
रायपुर

जाको राखे साइयां… कहावत हुई सही, दो बच्चे समेत सात बाल-बाल बचे

raibareli ganga expressway car accident
रायपुर

प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती, 26 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी, इस दिन होगी काउंसलिंग

प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती, 26 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी, इस दिन होगी काउंसलिंग
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.