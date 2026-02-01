जाको राखे साइयां… कहावत हुई सही, दो बच्चे समेत सात बाल-बाल बचे

सभी को हल्की चोटें आई हैं। उन्हें एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। शैलेंद्र जीआरपी थाना में हवलदार है। वह अपने परिवार के साथ भिलाई से रायगढ़ जा रहे थे। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। तेलीबांधा पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है।