Crime News: जुगाड़ की पनडुब्बी तैयार कर महानदी का खोखला कर रहे रेत माफिया

बता दें कि रेत माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर गौरव सिंह ने दिए हैं। हाल ये है कि शिकायत मिलने पर ही खनिज विभाग की टीम अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। रात के समय भी स्वीकृत खदानों से शाम सात बजे के बाद भी अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। रायपुर के रास्ते महासमुंद जिले के हिस्से से भी रेत निकाली जा रही है। कई माफिया स्वीकृत स्थल छोड़कर अन्य क्षेत्रों और नदी के भीतर से अंधाधुंध खनन कर रहे हैं।