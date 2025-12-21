Crime News: जुगाड़ की पनडुब्बी तैयार कर महानदी का खोखला कर रहे रेत माफिया
रेत माफिया जुगाड़ की मशीनों की सहायता से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। महानदी को खोखला करने के लिए रेत माफिया ट्रक के इंजन का उपयोग कर पनडुब्बी तैयार कर रहे हैं। इसमें पाइप लगाकर नदी से अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है। इसके बाद भी खनिज विभाग रेत उत्खनन करने वालों पर खानापूर्ति की कार्रवाई कर रहा है।
टीम अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई कर रही
बता दें कि रेत माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर गौरव सिंह ने दिए हैं। हाल ये है कि शिकायत मिलने पर ही खनिज विभाग की टीम अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। रात के समय भी स्वीकृत खदानों से शाम सात बजे के बाद भी अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। रायपुर के रास्ते महासमुंद जिले के हिस्से से भी रेत निकाली जा रही है। कई माफिया स्वीकृत स्थल छोड़कर अन्य क्षेत्रों और नदी के भीतर से अंधाधुंध खनन कर रहे हैं।
हाल ही में खनिज विभाग की टीम को महानदी पर अवैध उत्खनन करने की शिकायत मिली।आरंग के समोदा नगर पंचायत भवन के सामने स्थित रेत घाट पर पनडुब्बीनुमा मशीन से माफिया अवैध खनन करते पाए गए। डेम में पानी कम होने पर उत्खनन करने वालों ने रैंप बनाकर ट्रक का इंजन नाव पर रख जुगाड़ की पनडुब्बी तैयार कर ली थी। इसमें 50 फीट से अधिक लंबा पाइप जोड़कर उत्खनन किया जाता है। इसे बनाने में 6 से 7 लाख रुपए का खर्च आता है।
इसी तरह दुर्ग जिले के सातपाखर एनिकेट पर मोटरबोट से रायपुर खनिज विभाग की टीम अवैध रेत खनन पर कार्रवाई करने पहुंची। दुर्ग जिले की सीमा होने के कारण रायपुर खनिज विभाग की टीम ने दुर्ग के अफसरों को इसकी जानकारी दी। फिर संयुक्त रूप से कार्रवाई कर खनन बंद तो करवा दिया गया,लेकिन इसके बावजूद चेन माउंटेन से खुलेआम रेत की लोडिंग कर अवैध परिवहन चलता रहा।
खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टीम सातपाखर निरीक्षण के लिए निकली थी। वहां से लौटते वक्त अलग-अलग स्थानों पर अवैध परिवहन करते 18 हाइवा (वाहन) जब्त की गई है। इनसे करीब 9 लाख 70 रुपए जुर्माना वसूला गया।
