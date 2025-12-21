21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Crime News: जुगाड़ की पनडुब्बी तैयार कर महानदी का खोखला कर रहे रेत माफिया

रात के समय भी स्वीकृत खदानों से शाम सात बजे के बाद भी अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। रायपुर के रास्ते महासमुंद जिले के हिस्से से भी रेत निकाली जा रही है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Rabindra Rai

Dec 21, 2025

Crime News: जुगाड़ की पनडुब्बी तैयार कर महानदी का खोखला कर रहे रेत माफिया

Crime News: जुगाड़ की पनडुब्बी तैयार कर महानदी का खोखला कर रहे रेत माफिया

रेत माफिया जुगाड़ की मशीनों की सहायता से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। महानदी को खोखला करने के लिए रेत माफिया ट्रक के इंजन का उपयोग कर पनडुब्बी तैयार कर रहे हैं। इसमें पाइप लगाकर नदी से अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है। इसके बाद भी खनिज विभाग रेत उत्खनन करने वालों पर खानापूर्ति की कार्रवाई कर रहा है।

टीम अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई कर रही

बता दें कि रेत माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर गौरव सिंह ने दिए हैं। हाल ये है कि शिकायत मिलने पर ही खनिज विभाग की टीम अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। रात के समय भी स्वीकृत खदानों से शाम सात बजे के बाद भी अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। रायपुर के रास्ते महासमुंद जिले के हिस्से से भी रेत निकाली जा रही है। कई माफिया स्वीकृत स्थल छोड़कर अन्य क्षेत्रों और नदी के भीतर से अंधाधुंध खनन कर रहे हैं।

ऐसे बना रहे जुगाड़ की पनडुब्बी

हाल ही में खनिज विभाग की टीम को महानदी पर अवैध उत्खनन करने की शिकायत मिली।आरंग के समोदा नगर पंचायत भवन के सामने स्थित रेत घाट पर पनडुब्बीनुमा मशीन से माफिया अवैध खनन करते पाए गए। डेम में पानी कम होने पर उत्खनन करने वालों ने रैंप बनाकर ट्रक का इंजन नाव पर रख जुगाड़ की पनडुब्बी तैयार कर ली थी। इसमें 50 फीट से अधिक लंबा पाइप जोड़कर उत्खनन किया जाता है। इसे बनाने में 6 से 7 लाख रुपए का खर्च आता है।

खुलेआम रेत का अवैध परिवहन

इसी तरह दुर्ग जिले के सातपाखर एनिकेट पर मोटरबोट से रायपुर खनिज विभाग की टीम अवैध रेत खनन पर कार्रवाई करने पहुंची। दुर्ग जिले की सीमा होने के कारण रायपुर खनिज विभाग की टीम ने दुर्ग के अफसरों को इसकी जानकारी दी। फिर संयुक्त रूप से कार्रवाई कर खनन बंद तो करवा दिया गया,लेकिन इसके बावजूद चेन माउंटेन से खुलेआम रेत की लोडिंग कर अवैध परिवहन चलता रहा।

18 वाहन जब्त कर साढ़े 9 लाख रुपए जुर्माना

खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टीम सातपाखर निरीक्षण के लिए निकली थी। वहां से लौटते वक्त अलग-अलग स्थानों पर अवैध परिवहन करते 18 हाइवा (वाहन) जब्त की गई है। इनसे करीब 9 लाख 70 रुपए जुर्माना वसूला गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 12:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Crime News: जुगाड़ की पनडुब्बी तैयार कर महानदी का खोखला कर रहे रेत माफिया

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur: युफ़ोरिया 2025 में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने किया मंत्रमुग्ध

युफ़ोरिया
रायपुर

Public News: नवा रायपुर: दुकानें 5-10 किमी की दूरी पर, नजर नहीं आते पेट्रोल पंप

Public News: नवा रायपुर: दुकानें 5-10 किमी की दूरी पर, नजर नहीं आते पेट्रोल पंप
रायपुर

बाबा गुरु घासीदास का संदेश मानवता के लिए पथ-प्रदर्शक: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

बाबा गुरु घासीदास का संदेश मानवता के लिए पथ-प्रदर्शक: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर

किसानों से दलहन-तिलहन उपार्जन की केन्द्र ने दी स्वीकृति, खरीफ में उपार्जन के लिए 425 करोड़ रूपए मंजूर

किसानों से दलहन-तिलहन उपार्जन की केन्द्र ने दी स्वीकृति, खरीफ में उपार्जन के लिए 425 करोड़ रूपए मंजूर
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों का युक्तियुक्त निर्धारण, पारदर्शिता और सरलता की दिशा में बड़ा कदम

CG News: छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों का युक्तियुक्त निर्धारण, पारदर्शिता और सरलता की दिशा में बड़ा कदम
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.