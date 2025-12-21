आरओबी निर्माण का अहम चरण पूरा, 7 घंटे चला गर्डर लॉन्चिंग काम

गर्डर लॉन्चिंग के चलते न केवल सड़क यातायात बल्कि रेलवे सेवा भी अस्थायी रूप से प्रभावित रही। रेलवे की ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था। आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति भी कुछ समय के लिए बाधित रही। गर्डर लॉन्च होने के बाद एक ट्रेन को नियंत्रित गति से गुजारा गया और यह परीक्षण किया गया कि गर्डर और ट्रेन के बीच आवश्यक दूरी (गेप) पर्याप्त है या नहीं। परीक्षण सफल रहने के बाद रेल यातायात सामान्य किया गया।