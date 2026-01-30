एमपी के भिंड में अधिकारी का ब्रेन हेमरेज से दुखद निधन, ऑफिस में काम करते हुए जमीन पर गिर पड़े

भिंड विकासखंड शिक्षा अधिकारी उमेश भदोरिया का दुखद निधन
Bhind- एमपी के भिंड में एक अधिकारी का दुखद निधन हो गया। वे ऑफिस में काम करते हुए जमीन पर गिर पड़े थे। अधिकारी गिरते ही बेहोश हो गए। ऑफिस में खलबली मच गई। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया जहां से डॉक्टरों ने ग्वालियर रिफर कर दिया। रास्ते में ही अधिकारी की सांसें थम गईं। जांच कर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अधिकारी की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई। ऑफिस में काम करते हुए अधिकारी के दम तोड़ने की खबर सुनकर भिंड के प्रशासनिक हल्कों में शोक व्याप्त हो गया है।
भिंड के शिक्षा विभाग में यह दर्दनाक घटनाक्रम घटा। विभाग में भिंड में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ उमेश सिंह भदोरिया का शुक्रवार को दोपहर में निधन हो गया। शिक्षा विभाग में इस खबर के बाद शोक की लहर फैल गई।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार भिंड के विकासखंड शिक्षा अधिकारी उमेश सिंह भदोरिया रोज की तरह शुक्रवार को भी ऑफिस आए और अपने काम में लग गए। अन्य अधिकारी, कर्मचारी भी अपना अपना काम करने लगे। इसी बीच उमेश सिंह भदोरिया अपनी सीट से अचानक जमीन पर नीचे गिर गए। उनके गिरते ही आसपास के कर्मचारी दौड़े और उन्हें संभालने की कोशिश की।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी उमेश सिंह भदोरिया ऑफिस में काम कर रहे थे तभी अचानक गिर पड़े और बेहोश हो गए। अस्पताल के कर्मचारी उन्हें जिला अस्पताल लेकर गए। उमेश सिंह भदोरिया की प्राथमिक जांच के बाद जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी स्थिति गंभीर पाई। इसे देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद भदोरिया को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। गंभीर हालत के बावजूद उमेश सिंह भदोरिया को लेकर उनके परिजन व साथी ग्वालियर के लिए रवाना हो गए लेकिन मालनपुर पहुंचते पहुंचते उनका निधन हो गया।
