एमपी के भिंड में अधिकारी का ब्रेन हेमरेज से दुखद निधन, ऑफिस में काम करते हुए जमीन पर गिर पड़े

Bhind- एमपी के भिंड में एक अधिकारी का दुखद निधन हो गया। वे ऑफिस में काम करते हुए जमीन पर गिर पड़े थे। अधिकारी गिरते ही बेहोश हो गए। ऑफिस में खलबली मच गई। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया जहां से डॉक्टरों ने ग्वालियर रिफर कर दिया। रास्ते में ही अधिकारी की सांसें थम गईं। जांच कर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अधिकारी की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई। ऑफिस में काम करते हुए अधिकारी के दम तोड़ने की खबर सुनकर भिंड के प्रशासनिक हल्कों में शोक व्याप्त हो गया है।