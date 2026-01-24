पापा के पार्थिव शरीर से लिपटकर बिलख उठा शहीद का 6 साल का बेटा, आंसू भरी आंखों से देखती रही पत्नी

Shailendra Singh Bhadauria -एमपी के भिंड के शहीद हवलदार शैलेंद्र सिंह भदौरिया का विधिवत राजकीय सम्मान से शनिवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। 6 साल के बेटे भावेश भदौरिया ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। हवलदार शैलेंद्र सिंह भदौरिया जम्मू के डोडा में सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। सेना का वाहन खाई में गिरने से कुल 10 जवान शहीद हुए थे। अटेर के पास पैतृक गांव चितावली में उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग टूट पड़े। शहीद की पत्नी शिवानी आंसू भरी आंखों से उन्हें एकटक निहारती रहीं। अंतिम संस्कार के समय पिता का पार्थिव शरीर देख मासूम बेटा बिलख उठा और पापा से लिपट गया। सेना ने हवलदार शैलेंद्र सिंह भदौरिया को गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया।