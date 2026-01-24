24 जनवरी 2026,

भिंड

पापा के पार्थिव शरीर से लिपटकर बिलख उठा शहीद का 6 साल का बेटा, आंसू भरी आंखों से देखती रही पत्नी

Shailendra Singh Bhadauria- भिंड के शहीद हवलदार शैलेंद्र सिंह भदौरिया का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार

भिंड

deepak deewan

Jan 24, 2026

Shailendra Singh Bhadauria -एमपी के भिंड के शहीद हवलदार शैलेंद्र सिंह भदौरिया का विधिवत राजकीय सम्मान से शनिवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। 6 साल के बेटे भावेश भदौरिया ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। हवलदार शैलेंद्र सिंह भदौरिया जम्मू के डोडा में सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। सेना का वाहन खाई में गिरने से कुल 10 जवान शहीद हुए थे। अटेर के पास पैतृक गांव चितावली में उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग टूट पड़े। शहीद की पत्नी शिवानी आंसू भरी आंखों से उन्हें एकटक निहारती रहीं। अंतिम संस्कार के समय पिता का पार्थिव शरीर देख मासूम बेटा बिलख उठा और पापा से लिपट गया। सेना ने हवलदार शैलेंद्र सिंह भदौरिया को गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया।

शिवानी अपने पति के पार्थिव शरीर के पास बैठकर गालों को चूमते रहीं

अपने शहीद पति के अंतिम दर्शन के वक्त पत्नी शिवानी ने साहस दिखाया। उन्होंने लोगों से कहा, “रोना बंद करो, इससे कुछ नहीं होगा। बाद में शिवानी अपने पति के पार्थिव शरीर के पास बैठकर उनके गालों को चूमते रहीं।

शहीद शैलेंद्र सिंह के दो भाई भी आर्मी में हैं। पिता हनुमत सिंह ने बताया कि शैलेंद्र मेरे दूसरे नंबर का बेटा था। शूरवीर बेटे पर मैं कुर्बान हूं।

अंतिम संस्कार पर हजारों की भीड़

शैलेंद्र सिंह भदौरिया के अंतिम संस्कार पर हजारों की भीड़ जुटी। श्मशान घाट पर भावेश फूट-फूटकर रोने लगा और पिता से लिपट गया। उसे बिलखता देख अन्य लोगों की आंखें भी भर आईं। मासूम ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। मेजर अक्षय कुमार, एसडीएम शिवानी अग्रवाल और तहसीलदार जगन सिंह कुशवाहा भी यहां मौजूद थे। ब्रिगेडियर अमित वर्मा ने बताया कि पूरा देश और सेना शहीद शैलेंद्रसिंह के परिजनों के साथ है। परिवार को मिलने वाली सभी सुविधाएं जल्द ही प्रदान कर दी जाएंगी।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / पापा के पार्थिव शरीर से लिपटकर बिलख उठा शहीद का 6 साल का बेटा, आंसू भरी आंखों से देखती रही पत्नी

