संतों ने कहा-जिस सड़क पर हमारे बच्चों की मौत हो रही उसका टैक्स हरगिज नहीं

संत समिति ने मंगलवार बरैठा टोल प्लाजा पर आंदोलन स्थल का मौका मुआयना किया और तय किया गया कि आंदोलन शुरू होने से पहले 13 मार्च को धरना स्थल पर ध्वजारोहण किया जाएगा। संत समिति के अध्यक्ष संत कालीदास के साथ संत और समाजसेवियों ने तय किया है कि 16 मार्च से रोड या टोलफ्री, आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन को धर्मगुरु बौद्ध शीलानंद ने भी समर्थन का ऐलान किया है। वहीं पूर्व सैनिक संघ इसी संबंध में 11 मार्च को मेहगांव में प्रदर्शन आंदोलन कर रहा है। टोल फ्री आंदोलन को लेकर संत कालीदास , चिलौंगा आश्रम के महंत महामंडलेश्वर श्रीहरिनिवास अवधूत एवं पूर्व सैकिनों की मुरार सीएसपी नागेंद्र ङ्क्षसह सिकरवार के साथ मीङ्क्षटग भी हुई। जिसमें आंदोलन के संबंध में एक पत्र सौंपकर स्पष्ट कर दिया कि तीन साल से मिलने-जुलने का सिलसिला खूब चला। मुख्यमंत्री, केंद्रीय परिहवन मंत्री और अंचल के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य ङ्क्षसधिया से खूब बातचीत हुई, लेकिन कोरे आश्वासन मिले।