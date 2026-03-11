कागजों में विकास, जमीन पर अधूरे पड़े काम, ग्रामीणों ने की शिकायत

ग्राम पंचायत सायपुरा से आए लोगों ने बताया कि विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए लाखों रुपए की राशि निकालने के बावजूद मौके पर कार्य पूरे नहीं कराए हैं। ग्रामीण अक्टूबर से निरंतर शिकायत कर रहे हैं इसके बावजूद निराकरण नहीं हो रहा है। गांव के रसाल ङ्क्षसह सहित अन्य लोगों ने जन सुनवाई में बताया कि मुक्तिधाम का निर्माण कागजों में तो किया जा चुका है, लेकिन भौतिक रूप से कुछ नहीं हुआ। मां पीतांबरा ट्रेडर्स के बिल लगाकर भुगतान ले लिया। इसी प्रकार डग पाइंट, खेत तालाबों का भी पैसा निकाल लिया गया है और काम हुआ नहीं है। ग्रामीणों ने वर्ष 2022-25 के बीच की जांच पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ग्राम सडक़ एवं अधोसंरचना योजना में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए खर्च दिखा गया है, लेकिन गुणवत्ता बेहद खराब है। ग्रामीणों ने बिल नंबर, स्वीकृत राशि और कराए कार्य की पूरी सूची सौंपकर सरपंच व सचिव के खिलाफ जांच व कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने हैरानी जाहिर की कि छह माह से निरंतर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो पा रही है।