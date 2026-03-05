5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

UGC 2026: दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटेगा स्वर्ण समाज, करेंगे बड़ा आंदोलन

UGC 2026 protest: स्वर्ण समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह कानून जातिवादी व्यवस्था को बढ़ावा देता है, इसलिए इसे रद्द कराने के लिए व्यापक स्तर पर विरोध किया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भिंड

image

Akash Dewani

Mar 05, 2026

Upper Caste Community major protest at Ramlila Maidan delhi over UGC 2026 MP News

Upper Caste Community major protest at Ramlila Maidan (फोटो- AI)

MP News: दिल्ली के रामलीला मैदान में यूजीसी कानून (UGC Equity Regulations 2026) के विरोध में बड़ा आंदोलन प्रस्तावित है, जिसे सवर्ण समाज ने खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह कानून जातिवादी व्यवस्था को बढ़ावा देता है, इसलिए इसे रद्द कराने के लिए व्यापक स्तर पर विरोध किया जाएगा। इसी सिलसिले में परशुराम सेना की ओर से मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बैठक आयोजित कर रणनीति बनाई गई और जनसंपर्क अभियान तेज करने का निर्णय लिया गया।

बायपास रोड स्थित परशुराम छात्रावास परिसर में आयोजित बैठक में परशुराम सेना के पदाधिकारियों के साथ अन्य संगठनों के लोग भी शामिल हुए। बैठक में यूजीसी कानून को काला कानून बताते हुए इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। जिलाध्यक्ष देवेश शर्मा ने कहा कि आठ मार्च को दिल्ली में होने वाले आंदोलन में जिले से सैकड़ों युवा भाग लेंगे। यह आंदोलन स्वामी आनंदस्वरूप, करणी सेना के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. राज सिंह शेखावत और महिपाल मकराणा के नेतृत्व में होगा। आंदोलन में शामिल होने के लिए लोग सार्वजनिक परिवहन के साथ निजी वाहनों से भी दिल्ली रवाना होंगे।

संतों के आंदोलन को भी समर्थन

बैठक में यह भी तय किया गया कि 16 मार्च से 'रोड नहीं तो टोल नहीं 'आंदोलन को समर्थन दिया जाएगा। यह आंदोलन नेशनल हाईवे क्रमांक 719 (ग्वालियर-भिण्ड-इटावा) के चौड़ीकरण की मांग को लेकर संत समाज द्वारा प्रस्तावित है। वक्ताओं ने कहा कि जब तक सड़क चौड़ीकरण की मांग पूरी नहीं होती, तब तक टोल फ्री आंदोलन जारी रहेगा। सात मार्च को दिल्ली के लिए प्रस्थान की तैयारी के साथ जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP के इस शहर की बदलेगी तस्वीर, हर घर की बनेगी डिजिटल कुंडली
दतिया
Census 2027 process started by numbering of houses in datia mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Mar 2026 08:07 am

Published on:

05 Mar 2026 08:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / UGC 2026: दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटेगा स्वर्ण समाज, करेंगे बड़ा आंदोलन

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

18 साल से चली आ रही रंजिश में बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, आरोपी फरार

bhind news
भिंड

सरसों की कटाई करते समय खेत में मिला नर कंकाल, कपड़ों से शिनाख्त

bhind news
भिंड

चंबल में दोस्तों के साथ नहाते समय युवक डूबा, नहीं लगा सुराग

bhind news
भिंड

हुड़दंगियों पर रहेगी विशेष नजर, सार्वजनिक जगहों पर नहीं बजा सकेंगे डीजे

bhind news
भिंड

MP में संत समाज बोला- अब होगी आर-पार की लड़ाई, 16 मार्च को बड़ा आंदोलन

saints announced big protest from 16 march in bhind mahapanchayat mp news
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.