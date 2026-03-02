हुड़दंगियों पर रहेगी विशेष नजर, सार्वजनिक जगहों पर नहीं बजा सकेंगे डीजे

होली पर सुरक्षा के लिहाज से चार मोबाइल पार्टी और चार बाइक पार्टी गश्त करेंगी। इनमें 40 से अधिक पुलिसकर्मी पेट्रोङ्क्षलग पर रहेंगे। इसके साथ ही वाहनों की नियमित चेङ्क्षकग की जा रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों पर प्वॉइंट लगाए हैं, जिन पर सोमवार से चेङ्क्षकग अभियान शुरू किया जाएगा। विशेषकर बाइकों पर तीन सवारी बैठकर तेज रफ्तार में फर्राटे भरने वाले युवाओं पर कार्रवाई की जाएगी।