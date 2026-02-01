आधी रात हाईवे पर हादसा, सडक़ पर बिखरी लाशें, मंजर देख सिहर उठे लोग

18 फरवरी 2025 को जवाहरपुरा में डंपर ने लोङ्क्षडग में टक्कर मारी थी। जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे में 18 लोग घायल हुए थे। यह दिल दहलाने वाला हादसा था।

5 मई 2025 को मेहगांव में पिड़ौरा गे पास एक कार और बाइक की भिड़ंत में चार लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी। घायलों को विधायक ने अस्पताल पहुंचाया था।

30 सितंबर को फूप के पास टेड़ी पुलिया पर केंटर ने दो बाइकों को टक्कर मार दी थी। जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों के साथ कुल पांच की मौके पर ही मौत हो गई थी।

5 जनवरी को शहर के मेला ग्राउंड के पास हाईवे के बायपास पर भीषण हादसे में मां-बेट की दर्दनाक मौत हो गई थी।

26 नवंबर को पुलिस भर्ती के लिए दीनपुरा के पास दौड़ रही एक युवती को डंपर ने रौंद दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

29 जनवरी को मालनपुर में टोल टैक्स के पास ट्रक ने कार में टक्कर मार दी थी। जिसमें चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी।