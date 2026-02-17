युवक का शव रखकर परिजन ने लगाया जाम,पांच घंटे फंसे रहे सैकड़ों वाहन

भिण्ड. सडक़ हादसे में एक दिन पहले हुई युवक की मौत के बाद सोमवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया। दोपहर 12.15 बजे परिजन और समाज के लोग शव को लेकर इटावा रोड पर कलेक्टर बंगले के सामने हाइवे पर पहुंचे और जाम लगा दिया। महिलाएं शव के साथ सडक़ पर बैठक गईं। पांच घंटे तक जाम लगा रहा जिससे शहर सहित इटावा रोड, बायपास और लश्कर रोड पर आवागमन ठप रहा। हाइवे पर आठ किमी तक वाहनों की कतार लग गई। दिन भर वाहनों में लोग परेशान होते रहे। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया लेकिन परिजन नहीं माने। बाद में एसपी डॉ असित यादव मौके पर पहुंचे और परिजन को मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया जिसके बाद परिजन माने और अंतिम संस्कार किया।