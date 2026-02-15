महाशिवरात्रि पर सजेगी भोले की शाही बारात, आगरा से आया विशेष रथ, लालबत्ती पालकी में सवार होंगे शिव

भोले की लगुन में 11 हजार 101 रुपए नकद, 11 डलिया फल, दो चांदी के सिक्के, श्रीफल एवं सफारी सूट का कपड़ा बतौर शगुन पीतल की बड़ी परात में रखकर भेंट किया गया। भोले की ओर से चिलोंगा आश्रम के महंत अवधूत श्रीनिवास एवं कार्यक्रम के संयोजक श्यामनारायण वाजपेयी ने अपने साथियों के साथ स्वीकार किया। दोपहर बाद से काली माता मंदिर पर शिवङ्क्षलग पर हल्दी लेपन एवं महिला संगीत का आयोजन किया किया गया। रविवार को महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की बारात खास तैयारियों के साथ निकाली जाएगी।