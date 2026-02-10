आपस में भिड़ गए विधायक और नपा अध्यक्ष के रिश्तेदार, सम्मेलन बना अखाड़ा, वीडियो वायरल

वहीं वार्ड 22 में शहीद जितेंद्र सिंह के नाम से पार्क का नामकरण, झूला सेक्टर 25 लाख रुपए पर एक व्यक्ति को देने, मैरिज गार्डन की सूची बनाकर नोटिस जारी करने और जुर्माना लगाने सहित 76 प्रस्ताव पारित किए गए। जिनमें 50 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण एवं विकास कार्य भी शामिल हैं। मेला लगाने के लिए 75 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था, जिसमें आठ लाख रुपए से वॉलीबाल प्रतियोगिता इस बार नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। बाकी रामलीला, दंगल एवं अन्य आयोजन पूर्व की तरह होंगे।