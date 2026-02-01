7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

कर्मकार कल्याण मंडल घोटाले के तीन दलाल और पकड़े

आरोपियों में 30 वर्षीय जितेंद्र वर्मा पुत्र आज्ञाराम वर्मा, निवासी गांधी नगर, 59 वर्षीय संतोष शाक्य पुत्र रामसहाय शाक्य, निवासी पार्क मोहल्ला वार्ड नंबर 10 एवं 47 वर्षीय महिला मंजू अर्गल पत्नी पुजारीलाल अर्गल, निवासी दर्पण कॉलोनी भिण्ड शामिल हैं। मुख्य आरोपी नगरपालिका में संबल व कर्मकार कल्याण मंडल शाखा के बाबू राजेंद्र चौहान को [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Ravindra Singh Kushwah

image

Ravindra Singh Kushwah

Feb 07, 2026

एक महिला भी शामिल, 56 लाख रुपए परिजनों व रिश्तेदारों के खाते में लिए, 17 लाख मुख्य आरोपी को दिए

पुलिस हिरासत में आरोपी।

आरोपियों में 30 वर्षीय जितेंद्र वर्मा पुत्र आज्ञाराम वर्मा, निवासी गांधी नगर, 59 वर्षीय संतोष शाक्य पुत्र रामसहाय शाक्य, निवासी पार्क मोहल्ला वार्ड नंबर 10 एवं 47 वर्षीय महिला मंजू अर्गल पत्नी पुजारीलाल अर्गल, निवासी दर्पण कॉलोनी भिण्ड शामिल हैं। मुख्य आरोपी नगरपालिका में संबल व कर्मकार कल्याण मंडल शाखा के बाबू राजेंद्र चौहान को पुलिस ने 25 नवंबर 2025 को विदिशा में उसके गृह नगर से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने पांच दलालों के नाम बताए थे, जिन्हें पुलिस ने आरोपी बना लिया था। उसके बाद से पुलिस निरंतर गिर$फतारी के प्रयास कर रही थी। डीआईजी/पुलिस अधीक्षक डॉ. असित यादव ने इस मामले की विवेचना कर रहे सीएसपी को आरोपियों को शीघ्र गिर$फ्तार करने के निर्देश दिए थे। कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 750/2024 धारा 409, 420, 467, 468, 120 बी एवं 13 (1) (डी) भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 (संशोधित अधि0 (2018) के पंजीबद्ध है और विवचेना में आए साक्ष्यों के आधार पर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

कलेक्टर को कड़क नोटिस, एमपी हाईकोर्ट की सख्ती से प्रशासनिक हल्कों में मची खलबली

परिजनों के बैंक खाते में लिया पैसा

पूर्व में गिरफ्तार हो चुके तीनों आरोपयों के साथ मिलकर इन आरोपियों ने अपने परिजनों के बैंक खाता नंबर हितग्राहियों के स्थान पर कूटरचना करके लगाए थे। जिससे कर्मकार योजना में पैसा हड़पा था। तीनों आरोपयों ने अपने परिजनों के खातें में 56 लाख रुपए पहुंचाए। जिनमें से 17 लाख रुपए मुख्य आरोपी राजेंद्र चौहान को देना बताया है। बाकी रुपए का आरोपियों ने स्वयं उपयोग किया है। आरोपियों ने प्लॉट की एक रजिस्ट्री भी जब्त की गई है।

एमपी में नौकरी से हटाए जाएंगे 800 आउट सोर्स कर्मचारी

एक आरोपी की ऑनलाइन कियोस्क
पकड़े गए तीनों आरोपियों में से एक जितेंद्र वर्मा कियोस्क सेंटर का संचालन करता है। उसने कई लोगों के फर्जी मृत्युप्रमाण पत्र बनाकर इस घोटाले में हाथ बंटाया है। सीएसपी निरंजन सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक मनीष सिंह, मनीष सिंह भदौरिया, रामकुमार शर्मा, राकेश तोमर की टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

कथन-

नगरपालिका के घोटाले में वांछित तीन आरोपियों गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में अपने परिजनों के खाते में 56 लाख रुपए ट्रंासफर कराना प्रारंभिक तौर पर स्वीकार किया है।
निरंजन सिंह राजपूत, सीएसपी व जांच अधिकारी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 09:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / कर्मकार कल्याण मंडल घोटाले के तीन दलाल और पकड़े

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में नौकरी से हटाए जाएंगे 800 आउट सोर्स कर्मचारी

bhind
भिंड

152.65 करोड़ रुपए की कनेरा उद्वहन सिंचाई परियोजना में प्रस्तावित फीडर नहर निर्माण की जगह पर लोक सेवा यांत्रिकी विभाग ने अतिक्रमण कर 200 मीटर रोड बना ली है। बिजली वितरण कंपनी ने भी जल संसाधन विभाग की बिना अनुमति के पाले लगा दिए हैं।

बिजली कंपनी के पोल भी बने बाधक, काम अगस्त से ठप, अब पत्राचार शुरू -बिजली वितरण कंपनी में भी लगा दिए हैं पोल, 152 करोड़ की परियोजना में निर्धारित समय अवधि में काम पूरा होना मुश्किल
भिंड

मातृत्व वंदना योजना में भिण्ड पिछड़ा, दूसरे प्रसव पर उपलब्धि सिर्फ 16.9 प्रतिशत

bhind mews
भिंड

बदला मौसम, रात में घना कोहरा तो दिन में झमाझम बारिश, किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें

bhind news
भिंड

महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप, नहीं हुई शिनाख्त

murder in bhind
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.