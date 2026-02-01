3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप, नहीं हुई शिनाख्त

पुलिस का कहना है कि महिला की पहले किसी धारदार हथियार से सिर काटकर हत्या की गई है। हत्या के बाद रोड किनारे किसी वाहन से शव को रात में फेंका गया है। हत्या को अंजाम देने वाले लोग बाहर के हो सकते हैं, जो शव को ठिकाने लगाने के लिए आए थे। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भिंड

image

Vikash Tripathi

Feb 03, 2026

murder in bhind

भिण्ड. मौ थाना क्षेत्र में टोल टैक्स के पास बेहट रोड के किनारे खंती में एक महिला की सिर कटी लाश मिली है। मृतका के शरीर से सिर गायब है। गांव के चौकीदार ने जब सिर कटा धड़ खंती में पड़ा देखा तो दंग रह गया। चौकीदार की सूचना पर मौ टीआई रघुवीर मीणा पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजा। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है।

मौ थाना प्रभारी मीणा ने बताया मंगलवार दोपहर तीन बजे सूचना मिली कि किसी महिला का सिर कटा शव टोल के पास खंती में पड़ा है। मौके पर पहुंचे तो खंती में बिना सिर के महिला का शव पड़ा था। महिला के शरीर पर साड़ी थी, और पैरों में चांदी की पायल पहने हुए है। बिना सिर महिला के शव की शिनाख्त के लिए पुलिस ने आसपास के गांवों में पूछताछ की। टोल पर भी किसी तरह की सूचना नहीं थी। पुलिस ने नजदीकी थाना क्षेत्रों में भी संपर्क किया है, लेकिन देर शाम तक महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

हत्या के बाद शव फेंका

पुलिस का कहना है कि महिला की पहले किसी धारदार हथियार से सिर काटकर हत्या की गई है। हत्या के बाद रोड किनारे किसी वाहन से शव को रात में फेंका गया है। हत्या को अंजाम देने वाले लोग बाहर के हो सकते हैं, जो शव को ठिकाने लगाने के लिए आए थे। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

महिला की सिर कटी लाश मिली है। शव की शिनाख्त नहीं हुई है। महिला बाहर की प्रतीत हो रही है, जिसकी हत्या करके उसे यहां फेंका गया है।
रघुवीर मीणा, टीआई, थाना मौ

ये भी पढ़ें

एमपी में महंगी पड़ी मूल निवासी प्रमाणपत्र की गड़बड़ी, 3 सालों के लिए जेल पहुंच गया डॉक्टर
भिंड
Doctor from Bhind jailed over irregularities in domicile certificate

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Feb 2026 11:52 pm

Published on:

03 Feb 2026 11:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप, नहीं हुई शिनाख्त
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बदला मौसम, रात में घना कोहरा तो दिन में झमाझम बारिश, किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें

bhind news
भिंड

एमपी में महंगी पड़ी मूल निवासी प्रमाणपत्र की गड़बड़ी, 3 सालों के लिए जेल पहुंच गया डॉक्टर

Doctor from Bhind jailed over irregularities in domicile certificate
भिंड

एमपी के भिंड में अधिकारी का ब्रेन हेमरेज से दुखद निधन, ऑफिस में काम करते हुए जमीन पर गिर पड़े

Bhind Development Block Education Officer Umesh Bhadoria passes away
भिंड

जिला विकास एवं सलाहकार समिति की बैठक में

भिण्ड. मप्र शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व जिले के प्रभारी मंत्री प्रह्लाद पटेल ने बुधवार को जिला विकास एवं सलाहकार समिति की पहली बैठक ली। जिसमें तय किया गया कि शहर के बीच अप्रासंगिक होते जा रहे मेला, बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए बाहरी क्षेत्र में जगह तलाश की जाएगी।
भिंड

मावठ से बदला मौसम, सर्दी लौटी, कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें

bhind news
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.