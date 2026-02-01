महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप, नहीं हुई शिनाख्त

मौ थाना प्रभारी मीणा ने बताया मंगलवार दोपहर तीन बजे सूचना मिली कि किसी महिला का सिर कटा शव टोल के पास खंती में पड़ा है। मौके पर पहुंचे तो खंती में बिना सिर के महिला का शव पड़ा था। महिला के शरीर पर साड़ी थी, और पैरों में चांदी की पायल पहने हुए है। बिना सिर महिला के शव की शिनाख्त के लिए पुलिस ने आसपास के गांवों में पूछताछ की। टोल पर भी किसी तरह की सूचना नहीं थी। पुलिस ने नजदीकी थाना क्षेत्रों में भी संपर्क किया है, लेकिन देर शाम तक महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है।