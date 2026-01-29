29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

मेला ग्राउंड, ट्रांसपोर्ट नगर व बस स्टैंड के लिए तलाशी जाएगी नई जगह

#Bhind Newes रेस्ट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग में प्रभारी मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि मेला व स्टैडियम की वर्तमान जगह का सदुपयोग करने की कार्ययोजना भी बनाई जाएगी। बायपास पर रेस्ट हाउस से अटेर रोड तक चार किमी लंबे बंबा की जगह के सदुपयोग की डीपीआर नपा बनाएगी। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने यह [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Ravindra Singh Kushwah

image

Ravindra Singh Kushwah

Jan 29, 2026

भिण्ड. मप्र शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व जिले के प्रभारी मंत्री प्रह्लाद पटेल ने बुधवार को जिला विकास एवं सलाहकार समिति की पहली बैठक ली। जिसमें तय किया गया कि शहर के बीच अप्रासंगिक होते जा रहे मेला, बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए बाहरी क्षेत्र में जगह तलाश की जाएगी।
Play video

चर्चा करते प्रभारी मंत्री।

#Bhind Newes रेस्ट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग में प्रभारी मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि मेला व स्टैडियम की वर्तमान जगह का सदुपयोग करने की कार्ययोजना भी बनाई जाएगी। बायपास पर रेस्ट हाउस से अटेर रोड तक चार किमी लंबे बंबा की जगह के सदुपयोग की डीपीआर नपा बनाएगी। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने यह मुद्दा प्रभारी मंत्री के समक्ष उठाया था। उन्होंने बतायाय कि जल जीवन मिशन में अब नल जल योजनाएं पंचायतें ही संचालित करेंगी। कोई गांव या आबादी छूट गई है तो उसे तकनीकी समिति करेगी। खारे पानी की समस्या वाले चिरौल, कमलपुर एवं एक अन्य गांव में मीठा पानी मिल गया है, सेमरा व काथा रह गए हैं, उनके लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। जिले में 221 नल जल योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें से 118 को हैंडओवर किया जा चुका है। सिंगल विलेज में 868 योजनाओं में से 421 पूरी हो चुकी हैं, बाकी पर काम जारी है। इन्वेटर्स मीट में भिण्ड को 14 यूनिट का कोट मिला था, चार मुरैना जिले में लग रही हैं, 10 के लिए प्रयास जारी हैं। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह, जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया मौजूद रहे। एनएच को लेकर एक सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि एनएच मंजूर है, बायपास का मुद्दा था, जिस पर विधायक ने जानकारी दी।

Ayodhya News: जेल से दो कैदी हुए फरार, जेलर समेत 7 पर गिरी गाज, हुए निलंबित

मुक्तिधामों पर गंभीर सरकार

प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुक्तिधामों के लिए सरकार गंभीर है। जमीन दिलाने, अतिक्रमण हटाने के साथ सीसी रोड बनाई जाएंगी। 176 पर काम शुरू हो चुका है। 16 जगह जमीन दी जा रही है। दो डूब क्षेत्र वाले हैं, चार के रास्ते और 49 की जमीन पर अतिक्रमण है, जिसे हटाया जाएगा।

बेमौसम बारिश : 20 हजार किसानों की 50 हजार हेक्टेयर में फसलें आड़ी, 15 हजार चना की उपज बर्बाद

अब 500 की आबादी को पीएमजीएसबाई में लिया

प्रभारी मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना का चौथा चरण शुरू हो गया है। जिसमें 500 की आबादी सडक़ बनाई जाएगी। भिण्ड जिले में 134 गांव इसके दायरे में आ रहे हैं, जहां 218 किमी लंबाई की सडक़ों का निर्माण कराया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना में छह हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल, 100 की आबादी या 20 मकान को बसाहट मानकर विकास कार्य कराए जाएंगे। मप्र में यह पहला प्रयोग है, जिसमें भिण्ड जिले में 117 गांवों को इसका लाभ मिलेगा और वहां 106 किमी. लंबी सडक़ें बनाई जाएंगी। राज्य में ऐसी बसाहटों की संख्या 20 हजार 600 हैं।

अरिजीत सिंह को चटाई धूल, फिर खुद गुमनामी के अंधेरे में खो गया ये सिंगर! 21 साल बाद सामने आया ये सच

यूजीसी पर बात करने से बचते रहे प्रभारी मंत्री

यूजीसी को लेकर एक सवाल पर पटेल ने कहा कि इस पर हमारे केंद्रीय मंत्री स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, हमें अब नहीं बोलना चाहिए। वैसे यह नवाचार है और हमारी सरकार हठधर्मिता नहीं अपनाती है जो भी होगा अच्छा होगा। इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।

हर माह होगी क्राइम की समीक्षा
जिला विकास एवं सलाहकार समिति हर माह जिले में विभिन्न क्षेत्रों में क्राइम की स्थिति समीक्षा करेगी। विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर, एसपी हर माह बैठेंगे, जबकि वह स्वयं हर तीन माह में समीक्षा करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 01:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / मेला ग्राउंड, ट्रांसपोर्ट नगर व बस स्टैंड के लिए तलाशी जाएगी नई जगह
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मावठ से बदला मौसम, सर्दी लौटी, कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें

bhind news
भिंड

यूजीसी का विरोध, सवर्ण समाज सड़कों पर, बेरीकेडिंग तोड़ कलेक्ट्रेट में घुसे

Ugc virodh
भिंड

पापा के पार्थिव शरीर से लिपटकर बिलख उठा शहीद का 6 साल का बेटा, आंसू भरी आंखों से देखती रही पत्नी

Martyr Havildar Shailendra Singh Bhadauria of Bhind cremated with state honors
भिंड

लोडिंग वाहन पलटने से 25 घायल, 11 अस्पताल पहुंंचे

bhind accident
भिंड

150 करोड़ के बायपास पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का गर्डर गिरा, बड़ा हादसा टला

bhind flyover garder collapse
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.