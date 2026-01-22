लोडिंग वाहन पलटने से 25 घायल, 11 अस्पताल पहुंंचे

भिण्ड. पोरसा से भिण्ड लौटते समय एक कैंटर वाहन चालक का संतुलन बिगडऩे से पलट गया, जिससे उसमें सवार करीब 25 लोग घायल हो गए। जिसमें से 11घायल जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं। हादसा रात करीब आठ बजे क्वारी नदी का बुधारा पुल निकलने के बाद हुआ।
भिण्ड में विक्रमपुरा से महिला नाशिर खान अपने भांजे मोनू खान पुत्र जलालुद्दीन, निवासी पोरसा के खत्म होने पर अंत्येष्टि में शामिल होने परिजन, मोहल्ले के लोगों और रिश्तेदारों के साथ एक लोङ्क्षडग वाहन लेकर पोरसा के लिए सुबह 9.30 बजे से निकले थे। अंत्येष्टि की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी लोग वापस भिण्ड के लिए लौट रहे थे। तभी आगे चल रहा एक लोङ्क्षडग वाहन सामने मृत पड़े गोवंश से टकरा गया, जिससे पीछे से आ रहे कैंटर चालक का संतुलन बिगड़ गया और हल्का टकराने के बाद वाहन पलट गया, जिससे चीख-पुकार मच गई।
पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भेजा। दो एंबुलेंस की मदद से सात घायल खबर लिखे जाने तक जिला अस्पताल पहुंच चुके थे। घायलों में ग्राम पुर निवसी 70 वर्षीय अनवरी पत्नी सत्तार अली, सुपावली ग्वालियर निवासी 23 वर्षीय बानो पत्नी इमरान खान, विक्रमपुरा निवासी 55 वर्षीय सायरा पत्नी लियाकत अली, 60 वर्षीय नरूल पत्नी छोटे खान, 45 वर्षीय जमीला पत्नी सिराज अली, 22 वर्षीय ईलू शाक्य पुत्र नरेश शाक्य, 30 वर्षीय इरफान खान पुत्र लियाकत खान, 45 वर्षीय आमना पत्नी राजे शाह एवं सिराज अली 50 पुत्र मेहंदी हसन, निवासी मैनपुरी घायलों में शामिल हैं। बताया गया है कि बाकी लोगों को ज्यादा चोट नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
भिंड
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग