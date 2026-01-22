लोडिंग वाहन पलटने से 25 घायल, 11 अस्पताल पहुंंचे

पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भेजा। दो एंबुलेंस की मदद से सात घायल खबर लिखे जाने तक जिला अस्पताल पहुंच चुके थे। घायलों में ग्राम पुर निवसी 70 वर्षीय अनवरी पत्नी सत्तार अली, सुपावली ग्वालियर निवासी 23 वर्षीय बानो पत्नी इमरान खान, विक्रमपुरा निवासी 55 वर्षीय सायरा पत्नी लियाकत अली, 60 वर्षीय नरूल पत्नी छोटे खान, 45 वर्षीय जमीला पत्नी सिराज अली, 22 वर्षीय ईलू शाक्य पुत्र नरेश शाक्य, 30 वर्षीय इरफान खान पुत्र लियाकत खान, 45 वर्षीय आमना पत्नी राजे शाह एवं सिराज अली 50 पुत्र मेहंदी हसन, निवासी मैनपुरी घायलों में शामिल हैं। बताया गया है कि बाकी लोगों को ज्यादा चोट नहीं है।