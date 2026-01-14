14 जनवरी 2026,

बुधवार

भिंड

शादी के 17 दिन बाद प्रेमी ‘चाचा’ के साथ भागी बेटी, पापा से मिलने आई फिर…

mp news: 21 साल की शादीशुदा बेटी के सीने में पिता ने मारी गोली, पत्नी ने पुलिस को दी सूचना।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Shailendra Sharma

Jan 14, 2026

bhind

honor killing father kills married daughter

mp news: मध्यप्रदेश के भिंड में एक पिता ने अपनी ही शादीशुदा बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। युवती की मां ने पुलिस को पति द्वारा बेटी को मारने की जानकारी दी जिसके बाद पुलिस ने सरसों के खेत से युवती का शव बरामद किया। युवती की करीब एक महीने पहले शादी हुई थी लेकिन शादी के 17 दिन बाद ही वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। पिता बेटी की इस हरकत से नाराज था और बताया जा रहा है कि समाज में हो रही बदनामी के कारण उसने बेटी को अपने ही हाथों मार डाला।

11 दिसंबर को हुई थी बेटी की शादी

मेहगांव थाना क्षेत्र के खिरिया थापक गांव की रहने वाली 21 साल की निधि की शादी बीते साल 11 दिसंबर को ग्वालियर के गुड़ागुड़ी नाका निवासी देवू धानुक के साथ हुई थी। शादी के 17 दिन बाद 28 दिसंबर को निधि पति के साथ शॉपिंग का बहाना बनाकर घर से निकली और 5 हजार रुपये की शॉपिंग करने के बाद पति को पानी लेने के बहाने भेजकर गायब हो गई थी। तब निधि के मायके और ससुरालवालों ने हर जगह उसकी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला।

रिश्ते के चाचा के साथ प्रेम संबंध की चर्चाएं

चर्चाएं हैं कि निधि के गांव के ही रहने वाले एक युवक के साथ प्रेम संबंध थे। युवक रिश्ते में निधि का दूर का चाचा लगता था। बताया ये भी गया है कि गायब होने के बाद निधि खुद ग्वालियर में पुलिस के सामने पेश हुई थी और खुद के बालिग होने की बात कहते हुए अपनी मर्जी से पति को छोड़कर जाने की बात कही थी। इसके बाद से निधि का पिता मुन्नेश धानुक काफी नाराज था, समाज में हुई बदनामी के कारण उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था।

बेटी मिलने आई तो मार डाला

पुलिस के अनुसार सरसों के खेत से निधि का शव बरामद किया गया है। निधि के सीने में गोली मारी गई है। निधि की मां ने ही पुलिस को सूचना दी थी कि उसके पति मुन्नेश धानुक ने बेटी निधि की हत्या कर दी है। मुन्नेश धानुक को हिरासत में ले लिया गया है। बताया गया है कि निधि मंगलवार शाम को पिता से मिलने के लिए आई थी और पिता उसे बहला फुसलाकर खेत पर ले गया, जहां सीने में गोली मारकर उसने बेटी निधि की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हत्या की असली वजह का अभी पता नहीं चल पाया है जल्द ही पूरी घटना का खुलासा होगा।

Published on:

14 Jan 2026 04:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / शादी के 17 दिन बाद प्रेमी 'चाचा' के साथ भागी बेटी, पापा से मिलने आई फिर…

