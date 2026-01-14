शादी के 17 दिन बाद प्रेमी ‘चाचा’ के साथ भागी बेटी, पापा से मिलने आई फिर…

पुलिस के अनुसार सरसों के खेत से निधि का शव बरामद किया गया है। निधि के सीने में गोली मारी गई है। निधि की मां ने ही पुलिस को सूचना दी थी कि उसके पति मुन्नेश धानुक ने बेटी निधि की हत्या कर दी है। मुन्नेश धानुक को हिरासत में ले लिया गया है। बताया गया है कि निधि मंगलवार शाम को पिता से मिलने के लिए आई थी और पिता उसे बहला फुसलाकर खेत पर ले गया, जहां सीने में गोली मारकर उसने बेटी निधि की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हत्या की असली वजह का अभी पता नहीं चल पाया है जल्द ही पूरी घटना का खुलासा होगा।