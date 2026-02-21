21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

भिंड

भिंड में बस और कार की भीषण टक्कर से 5 की मौत, 7 लोग गंभीर घायल

Bhind News : नेशनल हाईवे-719 पर बीती देर रात बरात से ग्वालियर लौट रही बस ने कार को मारी टक्कर दी। जिससे हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 7 लोग घायल हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भिंड

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 21, 2026

Bhind News

बस और कार की भीषण टक्कर से 5 की मौत (Photo Source- Patrika)

Bhind News :मध्य प्रदेश के भिंड जिले में गोहद चौराहा थाना इलाके से गुजरने वाले भिंड-ग्वालियर हाईवे से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-719 पर बीती देर रात बरात से ग्वालियर लौट रही बस ने कार को मारी टक्कर दी। जिससे हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 7 लोग घायल हैं।

सूचना मिलते ही गोहद चौराहा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत-बचाव कार्य शुरू किया। घायलों में से 2 की बेहद गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है।

कैसे हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि, एक तेज रफ्तार बस भिंड में बारात छोड़कर वापस ग्वालियर की ओर जा रही थी। इसी दौरान जिले के छीमका के पास उसने यात्रियों से भरी एक ईको कार को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद हाईवे पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा, जिसे बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया।

लंबे समय से चल रही हाईवे चोड़करण की मांग

इधर, पुलिस ने सभी शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। घटना स्थल पर आसपास के लोग लंबे समय से हाइवे चौड़ीकरण की माग कर रहे हैं। संतों के आंदोलन के बाद भी जिम्मेदार नहीं जाग रहे, जिसके परिणाम स्वरूप आए दिन इस हाइवे पर सड़क हादसों में लोग अपनी जान गवाते रहते हैं।

MP News

Updated on:

21 Feb 2026 10:18 am

Published on:

21 Feb 2026 09:55 am

