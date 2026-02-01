भिण्ड के सोई गांव में बोरी में महिला का शव मिलने से हड़कंप

जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय अफसाना बानो निवासी बढ़पुरी की शादी 2025 में पेंदी जिला आगरा के चांद खान से हुई थी। एक महीने पहले ही वह मायके आई थी। सोमवार की दोपहर तीन बजे अफसाना प्रतापपुरा बाजार में सब्जी लेने के लिए घर से निकली थी। देर शाम तक वह घर नहीं पहुंची तो परिवार के लोग ङ्क्षचतित हुए। उन्होंने प्रतापपुरा सहित आसपास के गांवों में तलाश किया। रिश्तेदारी में भी जानकारी ली, लेकिन अफसाना का कहीं सुराग नहीं लगा। बुधवार को सुबह पिता की शिकायत पर अटेर थाना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी। दोपहर 3.30 बजे सोई गांव के हार में बलबहादुर के कुआं के पास एक प्लास्टिक की बंद बोरी में अफसाना का शव मिला।