11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

करोड़ों खर्च के बाद भी शहर में लगे कचरे के ढेर

भिण्ड. दो साल में नियमित स्व‘छता पर 30 करोड़ रुपए से ’यादा खर्च कर चुकी है, इसके बावजूद कचरे का ठोस प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। हालात यह हैं कि दो माह से डंपिंग ग्राउंड पर कचरा डालने की जगह नहीं है, गंदगी व बदबू के कारण लोगोंं ने एक रास्ता ही बैरियर लगाकर [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Vikash Tripathi

Feb 11, 2026

bhind news

भिण्ड. दो साल में नियमित स्व‘छता पर 30 करोड़ रुपए से ’यादा खर्च कर चुकी है, इसके बावजूद कचरे का ठोस प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। हालात यह हैं कि दो माह से डंपिंग ग्राउंड पर कचरा डालने की जगह नहीं है, गंदगी व बदबू के कारण लोगोंं ने एक रास्ता ही बैरियर लगाकर बंद कर दिया है।

रविवार को शहर में सफाई न होने से कचरा सडक़ों पर पड़ा रहा, सोमवार को वाहन कचरा भरकर मेला परिसर में खड़े रहे और मंगलवार को डंपिंग ग्राउंड कचरा डालने गए वाहनों को आसपास रहने वाले लोगों ने वापस कर दिया। वहीं डंपिंग ग्राउंड पूरी तरह भर जाने से कचरे को रोड साइड में जलाया भी जा रहा है। मंगलवार को दोपहर की पाली में सफाई व्यवस्था में लगे वाहन ही डीजल न मिलने से नहीं चल सके। एक माह में यह स्थिति तीसरी बार बनी है। स्थानीय लोगों ने डंपिंग ग्राउंड पर कचरा डालने को लेकर पूर्व में भी विरोध दर्ज कराया है।

नपा में स्व‘छता व्यवस्था में 100 स्थाई और 500 के करीब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लगे हैं। भले ही मैदान में आधे ही दिखते हैं। स्थायी कर्मचारियों को औसतन 40 हजार रुपए हर माह वेतन मिलता है जो एक माह का 40 लाख और एक साल का 4.8 करोड़ के करीब होता है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का औसतन मानदेय 12 हजार रुपए से 500 कर्मचारियों का औसतन हर माह 60 लाख रुपए और साल का 7.20 करोड़ रुपए खर्च होता है। इसके अलावा हर माह औसतन 16 लाख रुपए रुपए का डीजल जो साल में करीब 1.92 करोड़ रुपए का होता है। सालाना 50 लाख रुपए वाहनों के रख-रखाव एवं मरम्मत का भी बजट है।

डंपिंग ग्राउंड खाली करने टेंडर जारी

नगरपालिका ने डंपिंग ग्राउंड का सारा कचरा उठाकर रछेड़ी स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए 30 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है। इसके बाद यह ग्राउंड खाली हो जाएगा तो फर कोशिश की जाएगी कि कचरा सीधे ट्रेचिंग ग्राउंड जाने लगे। वहीं रछेड़ी मुख्य रोड से ट्रेचिंग ग्राउंड तक सीसी रोड बनवाने का भी प्रस्ताव है, ताकि बरसात में समस्या न आए।

शहर की हालत खराब

कचरा संग्रहण वाहन दोपहर में तो चल ही नहीं रहे। दो दिन से कचरा भी खाली नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी कभी शहर में भ्रमण पर नहीं जाते, शहर की हालत बहुत खराब है। जगह-जगह गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं।
ममतारामहेत शाक्य, पार्षद, वार्ड 10

डीजल के भुगतान की समस्या थी, वहीं डंपिंग ग्राउंड पर जगह नहीं बची। दो दिन से वाहन लदे खड़े थे, तब मंगलवार को देर से निर्णय लिया कि ट्रेचिंग ग्राउंड पर खाली कराए जाएं। अब समस्या हल हो गई है, कुछ वाहन खराब होने से भी समस्या है।
राजीव जैन, स्वास्थ्य अधिकारी, नपा भिण्ड।

ये भी पढ़ें

भिण्ड में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी, 2.14 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी
भिंड
SIR bhind news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 12:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / करोड़ों खर्च के बाद भी शहर में लगे कचरे के ढेर

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आपस में भिड़ गए विधायक और नपा अध्यक्ष के रिश्तेदार, सम्मेलन बना अखाड़ा, वीडियो वायरल

nagar palika president and bhind mla relative clash video viral mp news
भिंड

नगर पालिका के सम्मेलन में हंगामा, विधायक और नपा अध्यक्ष के रिश्तेदार भिड़े

bhind news
भिंड

भिण्ड में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी, 2.14 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी

SIR bhind news
भिंड

1 रूपये में हुई शादी…’मुझे बहू नहीं बेटी चाहिए’, ये कहकर दूल्हे के पिता ने लौटाए 51 लाख

bhind news
भिंड

बोर्ड परीक्षाओं का महाकुंभ 10 फरवरी से, परीक्षा सामग्री थानों में जमा

bhind news
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.