करोड़ों खर्च के बाद भी शहर में लगे कचरे के ढेर

नपा में स्व‘छता व्यवस्था में 100 स्थाई और 500 के करीब दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लगे हैं। भले ही मैदान में आधे ही दिखते हैं। स्थायी कर्मचारियों को औसतन 40 हजार रुपए हर माह वेतन मिलता है जो एक माह का 40 लाख और एक साल का 4.8 करोड़ के करीब होता है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का औसतन मानदेय 12 हजार रुपए से 500 कर्मचारियों का औसतन हर माह 60 लाख रुपए और साल का 7.20 करोड़ रुपए खर्च होता है। इसके अलावा हर माह औसतन 16 लाख रुपए रुपए का डीजल जो साल में करीब 1.92 करोड़ रुपए का होता है। सालाना 50 लाख रुपए वाहनों के रख-रखाव एवं मरम्मत का भी बजट है।