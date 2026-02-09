भिण्ड में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी, 2.14 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी

सर्वाधिक 57 हजार 554 मतदताओं को भिण्ड विधानसभा क्षेत्र में नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज मांगे गए। हालांकि यहां अभी भी 71 नोटिस वितरण को शेष बचे हैं। जो नोटिस जारी हुए उनमें से 52 हजार 969 में सुनवाई का कार्य पूरा हो चुका है। जो लक्ष्य का 92.0& प्रतिशत है। दूसरे स्थान पर मेहगांव में सवा्रथ्धक 48 हजार 697 नोटिस तैयार कर सभी का वितरण कराया जा चुका है, जिनमें से 48 हजार &61 में सुनवाई हो चुकी है, जो लक्ष्य का 99.&1 प्रतिशत हैं। जकि गोहद में &5 हजार 895 नोटिस जारी किए गए और सभी में सुनवाई का कार्य पूरा हो चुका है। लहार में सर्वाधिक 141 नोटिस वितरण होना लंबित है। छह हजार 212 नोटिस में मतदाता तय तारीख को सुनवाई में नहीं पहंचे और एक हजार 725 को सुनवाई का अन्य मौका दिया गया है। इस प्रकार आठ हजार 928 मतदाताओं के मामले में सुनवाई ईआरओ स्तर पर लंबित है। जबकि 1& हजार 467 मतदाताओं के मामले में सुनवाई पूरी होकर सत्यापित किया जा चुका है।