बोर्ड परीक्षाओं का महाकुंभ 10 फरवरी से, परीक्षा सामग्री थानों में जमा

प्रश्नपत्र बॉक्स का छह तरफ से वीडियो बनाकर बोर्ड के निर्धारित व्हाट््स एप पर 8.30 बजे के पूर्व भेजना सुनिश्चित करना पड़ेगा।

परीक्षा केंद्र पर उपस्थित केंद्र अध्यक्ष एवं समस्त व्यक्तियों के मोबाइल पुोन सील्ड कर रखवाने का घोषणा पत्र प्रारूप-6 को ऐप पर 8.30 बजे तक अपलोड करना होगा।

यह भी सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्रों के बॉक्स खुलने के उपरांत सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केंद्र के कंट्रोल रूम/केंद्र अध्यक्ष के कक्ष में प्रश्न पत्रों के कोई भी पैकेट खोले नहीं जाएं।

यह भी सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र अध्यक्ष ने पर्यवेक्षकों को प्रदत्त प्रश्न-पत्रों के पैकेट सील्ड हैं एवं उन्हें आवंटित कर पंजी प्रविष्टि कर हस्ताक्षर कराए गए हैं।

यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्रों को सील्ड बॉक्स केंद्र अध्यक्ष द्वारा सुबह 8.30 के पूर्व नहीं खोला गया है एवं 8.45 बजे के पूर्व पर्यवेक्षकों को उपलब्ध नहीं कराया गया है।